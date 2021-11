In der Bopfinger Stauferhalle wird geimpft

An drei Tagen können Impfwillige zwischen 10 und 16 Uhr eine Spritze bekommen. Zuvor müssen sie sich aber anmelden.

Angesichts rapide steigender Infektionszahlen forciert das Land Baden-Württemberg seine Impfkampagne. Mit dauerhaften und mobilen Impfangeboten setzt das Landratsamt Ostalbkreis deshalb auf ein dichtes Netz an Impfangeboten im Kreis. So wird es in Aalen und Schwäbisch Gmünd feste Impfstützpunkte geben. Kleinere Stützpunkte werden in Ellwangen und Bopfingen etabliert, wo an vier beziehungsweise drei Tagen die Woche geimpft wird. In allen anderen Gemeinden wird es weiterhin in Absprache mit den Bürgermeisterämtern Pop-up-Termine geben.

Am ersten Tag kommen 334 Menschen

Der Impfstützpunkt im Kundeninformations-Zentrum der Stadtwerke Aalen in der Stadtmitte ist bereits in Betrieb. Am ersten Tag ließen sich dort gleich 334 Menschen impfen. Der Impfstützpunkt Bopfingen befindet sich in der Stauferhalle. Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung über das Rathaus ist notwendig. Geimpft wird am 20. November sowie am 1. und am 3. Dezember jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Mit den vom Kreis eingesetzten Impfteams wird es den aktuellsten Hochrechnungen zufolge möglich sein, rund 32.000 Impfungen im Monat im Ostalbkreis vorzunehmen. Weitere Impftermine sind auf www.ostalbkreis.de zu finden. (pm)