Bopfingen: Jugendlicher durch Mülltonne verletzt

Ein Müllwagenfahrer wollte die Abfalltonne abstellen, als ein 17-Jähriger den Gehweg passierte. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.

Zum einem kuriosen Unfall ist es am Mittwochmorgen in Bopfingen gekommen. Der Fahrer eines Müllwagens leerte nach Angaben der Polizei eine Mülltonne in der Straße Am Riederer Feld. In dem Moment, als er die am Greifarm hängende Tonne auf dem Gehweg absetzen will, passierte ein 17-Jähriger den Weg. Der Jugendliche wurde dabei leicht am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.