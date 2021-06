Jugendlicher flüchtet vor Polizeikontrolle

Beamte wollen einen Roller-Fahrer in Bopfingen einer Polizeikontrolle unterziehen. Der Fahrer versucht, mit seinem Roller zu fliehen.

Ein 15-Jähriger hat versucht, mit seinem Roller vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Nach Angaben der Polizei Aalen sollte der Roller-Fahrer am Montag gegen 17.40 Uhr in der Neuen Nördlinger Straße mitsamt seines Beifahrers einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Als der Beifahrer die Streife erkannte, sei er abgestiegen und geflohen. Der Fahrer fuhr mit seinem Roller in Richtung Innenstadt davon.

Roller-Fahrer wird in Bopfingen angehalten

Auf Höhe des Marktplatzes stieg er laut Polizei von seinem Roller ab und flüchtete ebenfalls zu Fuß. Etwa 15 Minuten später wurde er mitsamt seinem Roller, den er schob, von der Polizei aufgehalten und kontrolliert . Es habe sich herausgestellt, dass der 15-Jährige Fahrer und sein 15-jähriger Beifahrer mit dem nicht angemeldeten und nicht versicherten Roller mehrere Verkehrsverstöße begangen hätten. Zudem bestehe der Verdacht, dass an dem Zweirad mehrere technische Veränderungen durchgeführt wurden. (pm)

