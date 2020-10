22.10.2020

Bopfingen: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 23-jähriger Motorradfahrer kommt von der Straße ab und prallt in eine Schutzplanke. Dabei wird er lebensgefährlich verletzt.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 23-jähriger Motorradfahrer am Mittwochabend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 17.45 Uhr mit seiner Maschine auf der Kreisstraße 3315 von Härtsfeldhausen in Richtung Trochtelfingen. Im Ausgang einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanken und stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik eingeliefert. An seiner Honda entstand ein Totalschaden, der auf 5000 Euro geschätzt wird. RN

