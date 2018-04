vor 33 Min.

Bopfingen: Mülltonnen brennen – 10000 Euro Schaden

Der Brand war in der Spitalgassse in Bopfingen.

Ein Brand in der Spitalgasse in Bopfingen ist bei der Rettungsleitstelle gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein 22-Jähriger vergangene Nacht gegen 1.30 Uhr mehrere brennende Mülltonnen. Der Mann begann selbst mit den Löscharbeiten und konnte so verhindern, dass sich das Feuer ausbreitete. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300. (pm)