Rollerfahrer in Bopfingen muss schwerverletzt ins Krankenhaus

Ein Rollerfahrer ist am Donnerstag schwer verletzt worden. Ein Autofahrer soll den Mann übersehen haben.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagabend in Bopfingen ereignet. Ein 73-Jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 20.10 Uhr die Ostalbstraße und wollte nach links in die Schülesgasse abbiegen, wie es im Polizeibericht heißt. Dabei soll er aufgrund der tief stehenden Sonne einen entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen haben.

Dieser wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Zur Reinigung der Fahrbahn befanden sich zudem Kräfte der Feuerwehr vor Ort. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. (pm)