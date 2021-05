Nur in Windel und T-Shirt: Vierjähriger alleine in Bopfingen unterwegs

Ein Vierjähriger läuft unbeaufsichtigt durch Bopfingen-Schloßberg. Bekleidet ist er nur mit einem T-Shirt und einer Windel. Der Polizei sagt er später, dass er lediglich zum Spielplatz wollte.

Lediglich mit einem T-Shirt und einer Windel bekleidet hat sich ein Vierjähriger auf den Weg in Richtung eines Spielplatz in Bopfingen Schloßberg gemacht. Wie die Polizei Aalen mitteilt, wurde der Junge von einem Zeugen am Donnerstagnachmittag gesehen. Dieser verständigte die Polizei, nachdem offenbar kein Elternteil in der Nähe war.

Bopfingen: Junge war barfuß unterwegs

Beim Eitreffen der Polizei war der Vater des Jungen vor Ort, der das Fehlen seines Sohnes bemerkt und sich auf die Suche gemacht hatte. Der Kleine gab an, dass er auf den Spielplatz gehen wollte. Da er barfuß unterwegs war, hatte er sich am Fuß eine kleine Verletzung zugezogen, die vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt wurde. (pm)

