vor 31 Min.

Streit nach Unfall: Mann zerreißt T-Shirt von einem 17-Jährigen

Eine Frau verursacht in Bopfingen einen Unfall. An der Unfallstelle versammeln sich unter anderem ihr Sohn und zwei Anwohner. Diese geraten in eine Diskussion.

Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau mit ihrem Ford Focus am Samstagnachmittag auf der Buchfeldstraße nach links von der Straße ab, überfuhr eine Grundstückseinzäunung und prallte dann mit dem Auto gegen ein Garagentor. Im Krankenhaus wurde der Autofahrerin Blut entnommen und festgestellt, dass sie unter Alkoholeinfluss gefahren war. Den Führerschein musste die Frau abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Anwohner kommen zu dem Unfall in Bopfingen dazu Unmittelbar nach dem Unfall traf der Sohn der 40-Jährigen an der Unfallstelle ein, und eine Anwohnerin stellte sich zu den beiden. Im weiteren Verlauf kam es nach Angaben der Polizei zu einer Diskussion. Der Vater der Anwohnerin kam ebenfalls an die Unfallstelle und soll so in Rage geraten sein, dass er den 17 Jahre alten Sohn der Unfallverursacherin am T-Shirt packte und dieses zerriss. (AZ)

