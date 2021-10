Bopfingen

19:55 Uhr

Totes Kleinkind: Bopfinger Bürgermeister ist schockiert

Bei der Familie in Bopfingen, in der ein Bub mutmaßlich zu Tode misshandelt wurde, gab es in der Vergangenheit schon einmal einen Polizeieinsatz.

Plus Nachdem ein Bub mutmaßlich zu Tode misshandelt wurde, moniert Bürgermeister Bühler den Datenschutz. Bei der Familie gab es schon einmal einen Polizeieinsatz.

Von Alexandra Rimkus und Eva Stoss

In der Stadt Bopfingen herrscht Entsetzen über den Tod des mutmaßlich misshandelten, knapp zweijährigen Jungen. Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler spricht von einer „schrecklichen Tragödie“. Auch beim Jugendamt Schwäbisch Hall, das eine sozialpädagogische Familienhilfe veranlasst hatte, zeigt man sich von dem Vorfall schockiert. Derweil werden in den sozialen Medien Vorwürfe laut, die Behörden hätten in dem Fall versagt.

