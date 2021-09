Bopfingen

10:37 Uhr

Unbekannter rastet in einem Bopfinger Dönerladen aus

Die Polizei sucht einen Mann, der in einem Dönerladen in Bopfingen ausgerastet ist. (Symbolbild)

Ein Unbekannter ist am Sonntag in einem Dönerladen in Bopfingen ausgerastet und hat dort randaliert. Die Polizei erbittet Hinweise.

Weil seine vorbestellte Pizza noch nicht fertig gewesen ist, hat ein Unbekannter am Sonntag in Bopfingen in einem Schnellimbiss gewütet. Der Mann hatte sich in einem Dönerladen in der Spitalgasse lautstark darüber beschwert, dass seine Pizza noch nicht abholbereit war. Außerdem warf er laut Ladenbesitzer die Kasse vom Tresen und schlug mit der Faust ein Loch in eine Holztür, ehe er das Geschäft wieder verlassen hat. Der Mann ist ungefähr 50 Jahre alt und hat blonde Haare, wie die Polizei mitteilt. Über den verursachten Sachschaden liegen keine Angaben vor. Die Polizei Ellwangen bittet um Hinweise zum Täter unter Telefon 07961/9300. (pm) Lesen Sie dazu auch Nördlingen Unbekannte beschädigen Pavillon im Garten des Rieskratermuseums

Maihingen Geld aus Maihinger Kirche gestohlen

Ries Zu laute Musik am Geburtstag: Vom eigenen Nachbar beleidigt

Themen folgen