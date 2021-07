Unfall: Motorradfahrer schleudert in Gegenverkehr

Bei einem Unfall zwischen Neresheim und Bopfingen wird ein 50 Jahre alter Autofahrer verletzt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Ein 50 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall zwischen Bopfingen und Neresheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann am Sonntag gegen 12.25 Uhr auf der Landesstraße 1070. In einer S-Kurve geriet das Zweirad ins Schleudern, woraufhin der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in den Gegenverkehr rutschte und gegen den entgegenkommenden Fiat eines 67-Jährigen prallte. Der 50-Jährige erlitt bei dem Sturz mehrere Schürfwunden; beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. (pm)