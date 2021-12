Vier Flaschen Reinigungsmittel bei Einbruch in Bopfingen gestohlen

Ein kurioser Diebstahl hat sich in Bopfingen ereignet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Diebstahl hat sich in Bopfingen in der Straße Beim Altersheim ereignet. Unbekannte brachen zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, und Mittwochvormittag, 10.30 Uhr, einen Kellerraum auf und entwendeten daraus vier Flaschen Reinigungsmittel, wie die Polizei berichtet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich an den Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362/960212 wenden. (AZ)