vor 36 Min.

Brand: 15-Jähriger rettet seine Familie

Der Sohn der Hausbesitzer wacht auf und sieht den Feuerschein. Er weckt seine Familie, die ins Freie flüchten kann.

Die Polizei hat weitere Details zum Brand in Dornstadt bekannt gegeben. Wie berichtet, ist dort in der Nacht zum Samstag eine Gartenlaube abgebrannt. Wie die Beamten gestern mitteilen, wurde der 15-jährige Sohn der Hausbesitzer gegen 3 Uhr durch Geräusche und den Feuerschein seines brennenden Rollladens geweckt. Er weckte daraufhin sofort seine restliche Familie, die sich ins Freie flüchtete. Im Garten des Einfamilienhauses in der Fürnheimer Straße geriet der Holzschuppen in Brand. Das Feuer griff bereits auf den Dachstuhl des Hauses über, welcher zum Teil abbrannte. Der entstandene Schaden wird auf circa 50000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Dornstadt, Auhausen, Hainsfahrt und Megesheim. Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pm)