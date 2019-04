Brand auf Recyclinghof: Feuerwehren im Großeinsatz

Plus In Möttingen bricht bei einer Recyclingfirma Feuer aus. Anwohner müssen die Fenster schließen. Selbst nachdem der Brand unter Kontrolle ist, geht die Arbeit der Wehren weiter

Ein Feuer ist in der Nacht auf Donnerstag gegen 1 Uhr auf dem Hof eines Recyclingunternehmens in Möttingen ein Feuer ausgebrochen. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auf dem Hof der Entsorgungsfirma war Gewerbemüll in Brand geraten, zunächst rückte die Freiwillige Feuerwehr aus Möttingen an. Die schützte eine angrenzende Halle, damit sich das Feuer darauf nicht weiter ausbreiten konnte.

Ulrich Roser, Kommandant der Möttinger Feuerwehr, sagt, dass im Laufe der Nacht Unterstützung von den Feuerwehren aus Mönchsdeggingen, Reimlingen, Enkingen, Appetshofen/Lierheim, Nördlingen, Balgheim, Kleinsorheim und Donauwörth kam. Zudem habe die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter geholfen – eine Einheit, die im Katastrophenschutz zum Einsatz kommt. Der brennende Müll sei ein schwieriger Fall gewesen, so Kommandant Roser: „Beim Gewerbemüll ist das Problem, dass das Löschwasser nicht in den Müll eindringt. Deswegen braucht man Löschschaum.“ Man habe aus der Umgebung größere Mengen an Schaum anfordern müssen.

Der Rauch war zunächst aufs freie Feld hinausgeweht worden. Aber gegen 4 Uhr habe sich der Wind gedreht, der Rauch trieb in Richtung der Gemeinde, sagt Roser. Daher wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Dabei kam das neue Feuerwehrauto zum Einsatz, das ursprünglich erst am Sonntag eingeweiht werden sollte. Am Vormittag gab die Polizei schließlich Entwarnung.

Nach Polizeiangaben war der Brand nach drei Stunden unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch den Morgen über an. „Unter dem Müll konnten sich Glutnester befinden“, sagt Roser. Um jegliche Glut zu löschen, wurden die Müllhaufen immer wieder umgehoben. Zusätzlich habe das Löschwasser aufgefangen werden müssen, damit der Schaum, Ruß und mögliche Schadstoffe des Mülls nicht in das Grundwasser gelangen konnten. Zunächst meldete die Polizei einen Schaden von 100000 Euro, dies wurde später aber revidiert. Die Betreiber der Firma, Michael und Manuel Reinsch, erklärten, dass zunächst nicht klar war, ob nicht auch die Wände im Hof, an denen der Müll lagerte, beschädigt wurden. Es stellte sich heraus, dass an den Metallwänden nur Farbe abgeblättert war. Michael Reinsch geht von einem Schaden von 20000 Euro aus. Zudem sei die Entsorgung teurer als üblich, da der Müll durch das Löschwasser mehr Gewicht habe. Ein Mitarbeiter habe am Abend noch Blitze gesehen. „Um 21.35 Uhr gab es eine letzte Kontrolle“, sagte Michael Reinsch. Dabei sei aber nichts aufgefallen. Warum genau der Brand ausbrach, könne er nicht sicher sagen: „Gewerbemüll kann sich selbst entzünden. Man weiß ja nicht genau, was die Leute reinwerfen“, sagte Reinsch. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Dillingen.

