vor 3 Min.

Brand auf Recyclinghof in Nördlingen ausgebrochen

Feuerwehreinsatz in Nördlingen: In der Fritz-Hopf-Straße mussten die Einsatzkräfte zu einem Brand auf einem Recyclinghof ausrücken.

In Nördlingen ist am Dienstagabend Gewerbemüll auf einem Recyclinghof in der Fritz-Hopf-Straße in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Nördlingen, Baldingen und Löpsingen rückten aus, hatten die Situation aber schnell unter Kontrolle.

Mehr Informationen folgen an dieser Stelle.