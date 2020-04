vor 58 Min.

Brand in Asylheim: 13 Bewohner müssen in Notunterkunft

In einer Asylunterkunft in Auhausen ist am Montagabend gegen 19.45 Uhr der Dachstuhl in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Im nördlichen Landkreis Donau-Ries hat in der Gemeinde Auhausen am Montagabend ein Asylheim gebrannt. Die Bewohner wurden in einer Turnhalle untergebracht.

Am Montagabend hat es ein Feuer in einer Asylunterkunft in Auhausen gegeben. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Dachstuhl des ehemaligen Gasthauses in Brand geraten. Das Feuer wurde gegen 19.45 Uhr gemeldet.

Asylunterkunft in Auhausen brennt: 120 Feuerwehrleute aus der Umgebung vor Ort

Daraufhin kamen insgesamt rund 120 Feuerwehrleute aus Oettingen, Wassertrüdingen, Westheim und anderen nahegelegenen Orten nach Auhausen. Auch die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Zudem wurde am Landratsamt Donau-Ries der Katastrophenalarm ausgelöst.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand gegen 21.30 Uhr unter Kontrolle. Ersten Angaben zufolge verlief der Brand für die meisten Bewohner glimpflich - demnach gab es nur wenige Leichtverletzte.

Nach Brand in Asylheim von Auhausen: Bewohner werden in Notunterkunft untergebracht

Von dem Brand in dem Asylheim waren 13 Bewohner unmittelbar betroffen, von ihnen waren mehr als die Hälfte Kinder. Sie wurden evakuiert und in eine Notunterkunft gebracht. Die Nacht werden sie zunächst in einer Turnhalle verbringen, so die Angaben der Polizei.

Zur Versorgung der Bewohner des Asylheims wurde am Montagabend auch die Johanniter Unfallhilfe gerufen. Die Unterbringung der 13 Menschen muss organisiert werden. Da der Dachstuhlbrand mit einer großen Menge Löschwasser unter Kontrolle gebracht wurde, ist es möglich, dass das Gästehaus nicht mehr bewohnbar sein wird.

Wie es zu dem Brand in Auhausen kam, welches Ausmaß der Schaden hat und weitere Details zu dem Feuer wurden am Montagabend zunächst nicht bekannt. Am Dienstag wird die Polizei dazu noch Stellung nehmen. (AZ/mcks)

9 Bilder Großbrand im Asylheim von Auhausen Bild: Dieter Mack

