Brand in Asylunterkunft: Das könnte die Ursache sein

Plus Wegen eines Feuers müssen am Montagabend im Nordries 13 Asylbewerber evakuiert werden. Der Sachschaden ist sechsstellig.

Vom Dach ist nicht mehr viel übrig geblieben. Wie ein Gerippe ragt der verkohlte Dachstuhl in den Himmel. Es weht ein leichter Wind, auch einen halben Tag später trägt er noch immer den beißenden Geruch verbrannten Holzes in die Umgebung. Im Innenhof stehen Feuerwehrleute und Kripo beisammen und unterhalten sich, sie müssen laut werden, ein Feuermelder schrillt aus dem Inneren. Die Straßen in Auhausen sind wenig befahren an diesem Morgen, nur vereinzelt sind Fußgänger unterwegs. Nichts deutet auf die Hektik hin, die hier noch keine zwölf Stunden vorher geherrscht hat.

Am Montagabend gegen 19.30 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Vollbrand der örtlichen Asylbewerberunterkunft ausrücken. Nach Polizeiangaben mussten 13 Bewohner aus dem Gebäude evakuiert werden. Verletzte gebe es zum Glück keine, am Gebäude selbst soll jedoch ein Sachschaden von etwa 200000 bis 300000 Euro entstanden sein, so die Ermittler weiter. Das rote Haus am Ortsrand von Auhausen ist jetzt unbewohnbar, in nur einer Nacht verloren 13 Menschen hier ihr Zuhause und alles, was sie besaßen.

Nachbar entdeckte das Feuer in Auhausen

Es ist Dienstagmorgen, 10 Uhr. Benjamin Oechstein lehnt keine fünf Meter Luftlinie entfernt an seinem Gartenzaun und erzählt. Er ist direkter Nachbar der Asylunterkunft und er sei es auch gewesen, der den Brand am Montagabend als erstes entdeckt habe, wie er sagt. „Erst hat nur ein Balkon-Balken gebrannt.“ Oechstein habe sofort die Feuerwehr verständigt und sich erst noch gedacht: „Das kriege ich auch noch mit einem Feuerlöscher hin.“ Da es an besagtem Abend aber sehr windig war, hätte in kürzester Zeit auch das Dach Feuer gefangen und bereits lichterloh gebrannt, als die Feuerwehr eintraf. Die anschließenden Löscharbeiten hätten noch bis etwa 1 Uhr angedauert, sagt Klaus Röttinger, Kommandant der Feuerwehr in Auhausen.

Kripo Dillingen: Wohl kein politisch motivierter Anschlag

Über die genaue Ursache des Brandes ist bis zum Redaktionsschluss am Dienstag noch nichts bekannt. Als im Jahr 2015 ein Großteil der Flüchtlinge nach Deutschland kam, gab es immer wieder auch politisch motivierte Straftaten gegen Asylbewerber. Das Bundeskriminalamt schätzt, dass seit Anfang 2015 mehrere Hundert Anschläge auf Flüchtlingsheime verübt wurden. Michael Lechner, Leiter der Kriminalpolizei Dillingen, geht jedoch nicht davon aus, dass es sich bei dem Brand in Auhausen um einen politisch motivierten Anschlag handelt.

„Im Moment sieht es nach einem technischen Defekt oder fahrlässigem Herbeiführen, etwa durch falsche Benutzung von Küchengeräten, aus“, sagt Lechner auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Kriminalpolizei in Dillingen ermittelt derzeit und wird neben eigenen Brandfahndern auch einen Brandgutachter des Landeskriminalamtes einschalten.

Derweil stehen die 13 Bewohner nach dem Brand am Montag vor dem Nichts. Retten konnten sie nur, was sie am Körper trugen. „Es war ein riesen Chaos“, sagt Nachbar Oechstein.

Welle der Solidarität in Auhausen

Doch noch am Montagabend rollt eine Welle der Solidarität durch die Gemeinde. Schnell mobilisiert sich ein Kreis aus ehrenamtlichen Helfern, um den Bewohnern beizustehen. Einheimische kümmern sich um Kleidung, Essen, Benjamin Oechstein lässt die Kinder der Asylbewerber mit seinem Sohn fernsehen. „Zur Ablenkung“, wie er sagt. Anschließend werden die Asylbewerber in die Mehrzweckhalle in Aufhausen gebracht, wo ihnen Betten bereit gestellt und wo sie betreut werden. „Das war sehr schnelle und unbürokratische Hilfe“, sagt auch Ulrike Zitzlsperger, Migrationsbeauftragte des Landkreis Donau-Ries. „Trotzdem geht es den Bewohnern gerade nicht besonders gut.“

Um den Einsatz der Feuerwehr gewährleisten zu können, musste die Staatsstraße 2221 die gesamte Nacht über gesperrt werden. Außerdem musste der Strom aus Sicherheitsgründen abgestellt werden, da Stromleitungen über das Dach des Gebäudes verliefen.