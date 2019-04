06:22 Uhr

Brand in Möttingen: Entwarnung durch die Polizei

Brand in Recyclingfirma in Möttingen

Update: Bewohner in Möttingen können Türen und Fenster wieder öffnen. In einer Recyclinganlage war es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand gekommen.

Bei einem Brand in einer Recyclinganlage in Möttingen im Landkreis Donau-Ries ist in der Nacht auf Donnerstag Kunststoff in Brand geraten. Laut ersten Informationen der Polizei sollen Anwohner im Bereich des Egerwegs, im Mitteldorf und Baadfeld die Fenster wegen der Rauchschwaden vorsorglich geschlossen halten. Mittlerweile gab die Polizei Entwarnung: Die Bewohner können die Türen und Fenster wieder öffnen.

Der Brand brach in der Nacht auf Donnerstag zwischen 0.15 Uhr und 1.15 Uhr im Kunststofflager des Recyclinghofs aus. Zwar war das Feuer laut Polizei nach einigen Stunden weitestgehend gelöscht, wegen der immer wieder aufflammenden Glut war die Freiwillige Feuerwehr Möttingen aber auch am Donnerstagmorgen noch im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. (AZ)

