vor 26 Min.

Brand in Munningen: Feuermelder rettet Bewohner

In Munningen hat der erste Stock eines Wohnhauses gebrannt. Die Ermittlungen dauern an. Was die Ursache des Feuers gewesen sein könnte.

Ein Feuermelder hat in Munningen offensichtlich schlimmeres verhindert: Im ersten Stock eines Altbaus in der Hauptstraße hatte sich am Donnerstag kurz nach Mitternacht starker Rauch ausgebreitet. Eine 19-jährige Bewohnerin hörte den Feuermelder und konnte nach Angaben der Polizei dadurch noch rechtzeitig ihre Eltern im Neubau des Hauses verständigen. Die vierköpfige Familie konnte sich deshalb bis zum Eintreffen der Rettungskräfte unverletzt aus dem brennenden Gebäude ins Freie retten.

Als das Großaufgebot der Feuerwehr anrückte, schlug den Einsatzkräften aus zwei Fenstern im Obergeschoss starker Rauch entgegen. Das Gebäude konnte letztendlich nur mit Hilfe einer Drehleiter und schwerem Atemschutz betreten werden, teilt die Polizei mit.

Am Brandherd in der Küche musste die Feuerwehr die Holzdecke und die Dämmung entfernen. Küchenmöbel verbrannten teilweise. Bürgermeister Dietmar Höhenberger hat sich den Schaden am Donnerstagmorgen kurz angeschaut. Die Bewohner hätten Glück im Unglück gehabt, dass sie rechtzeitig aufgewacht sind und das Haus noch verlassen konnten, sagte er. Michael Lechner, Leiter der Kripo Dillingen schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

Brand in Munningen: Die Ermittlungen dauern an

Die genaue Brandursache ist momentan nach unklar. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Siegfried Hartmann, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sagte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Ursache entweder ein technischer Defekt, fahrlässige Brandstiftung oder eine Kombination aus beidem gewesen sei. Für die weiteren Untersuchungen würden noch verschiedene Komponenten eine Rolle spielen.

Die Feuerwehr Munningen wurde bei ihrem Einsatz durch die Feuerwehren aus Schwörsheim, Wechingen und Oettingen unterstützt. Außerdem waren mehrere Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuz vor Ort. (pm/ring)

Themen Folgen