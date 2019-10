vor 21 Min.

Brand in Nördlinger Tiefgarage: Was als Ursache ausscheidet

Unklar bleibt, was den Brand in einer Nördlinger Tiefgarage im September ausgelöst hat.

Inzwischen liegt das Gutachten des bayerischen Landeskriminalamtes vor.

Die Ursache für den Brand in einer Nördlinger Tiefgarage lässt sich aufgrund des enormen Zerstörungsgrades nicht mehr abschließend feststellen. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Donnerstag mit. Den zuständigen Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Dillingen liege zwischenzeitlich das Gutachten des bayerischen Landeskriminalamtes zum Tiefgaragenbrand vor.

Die Ermittlungen hätten keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben, so die Polizei weiter. Am wahrscheinlichsten sei es, dass ein technischer Defekt im Bereich eines abgestellten Fahrzeuges den Brand ausgelöst habe. Wie berichtet, war in der Tiefgarage eines Nördlinger Mehrfamilienhauses im September ein Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten wurden mehrere Feuerwehrleute und ein Hausmeister verletzt. Die Bewohner mussten evakuiert werden. 22 Fahrzeuge, die in der Tiefgarage standen, wurden bei dem Brand zerstört. (pm)

