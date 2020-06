12:50 Uhr

Brauerei Oettinger bringt "Bang" Energy-Drink aus den USA auf den Markt

Das Getränk wird ab sofort in sechs Geschmacksrichtungen verkauft. Oettinger Geschäftsführer Peter Böck hat ehrgeizige Ziele.

Als Distributionspartner des US-Konzerns „Bang Energy“ hat die Brauerei Oettinger ab sofort ein neues Getränk auf den deutschen Markt gebracht. In einer Pressemitteilung der Brauerei heißt es, „Bang“ sei mit seinen zehn Prozent Marktanteil die aktuell am schnellsten wachsende Energy-Marke der USA. Oettinger Geschäftsführer Peter Böck teilt weiter mit: „Der Markt für Energy Drinks wächst auch in Deutschland ganz erheblich. Bang (...) wird dem natürlichen Wachstum aber noch deutlich eins oben draufsetzen.“

Bang Energy-Drink in Deutschland: US-Riese setzt auf Brauerei Oettinger

Das Getränk sei ursprünglich in der Fitness-Industrie zu Hause gewesen, nahezu kalorienfrei und ohne Zucker, Kohlenhydrate und künstliche Farbstoffe. Zum Auftakt in Deutschland hat Oettinger ab sofort sechs Geschmacksrichtungen im Sortiment. PM

