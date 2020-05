vor 6 Min.

Bruckmeier folgt auf Thum

Amtsübergabe im Forheimer Rathaus

In Forheim hat der bisherige Bürgermeister Werner Thum die Amtsgeschäfte und den Schlüssel fürs Rathaus an seinen Nachfolger Andreas Bruckmeier übergeben. Wegen der Corona-Pandemie gab es keine Feierstunde, sie wurde laut Bruckmeier auf die Zeit nach den extremen Kontaktbeschränkungen verschoben. Der neue Forheimer Rathauschef sagt über den bisherigen: „Ich danke ihm für all seine Arbeit und Bemühungen, welche er in seiner 30-jährigen Dienstzeit unserer Gemeinde entgegengebracht hat.“ Thum hatte sich am Abend zuvor vom Gemeinderat mit persönlichen Worten verabschiedet. (pm)

