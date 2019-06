vor 57 Min.

Brüder bewerfen sich in Alerheim mit Holzscheiten

Der Streit zwischen zwei Geschwistern in Alerheim endete am Montagabend für einen der beiden im Krankenhaus. Bei der Auseinandersetzung flogen sogar Holzscheite.

Zwei Brüder haben sich in Alerheim am Montagabend gestritten und geschlagen, einer der beiden musste im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden schlugen nach Angaben der Polizei einander mit Fäusten und warfen Holzscheite aufeinander. Einer der beiden kam mit Prellungen am Rücken und Hinterkopf ins Nördlinger Krankenhaus, der ältere Bruder hatte lediglich einige Kratzer. Offenbar war dieser als Bauherr mit gewissen Veränderungen seines jüngeren Bruders am Haus nicht einverstanden. Gegen beide wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (pm)

