10:08 Uhr

Bub belästigt 68-Jährige

Der Zwölfjährige entreißt der Frau eine Decke und fordert dafür Bargeld.

Eine 68 Jahre alte Frau ist am Freitag, gegen 19.45 Uhr, in der Frickhinger Anlage auf Höhe des Basteigrabens von einem etwa zwölfjährigen Buben belästigt worden. Laut Polizeibericht sprach das Kind die Dame unhöflich an und entriss ihr eine mitgeführte Decke, die sie am Arm trug.

Für die Rückgabe der Decke forderte das Kind einen geringen Bargeldbetrag ein. Als die Dame lautstark um Hilfe rief, ließ der Bub von ihr ab, gab die Decke zurück und flüchtete. Das Kind war etwa 1,55 Zentimeter groß. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0. (pm)

