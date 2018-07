vor 51 Min.

Bub wird mit Helikopter in die Kinderklinik geflogen

Offenbar stürzte der Achtjährige vom Fahrrad. Er trug keinen Helm. Eine Passantin brachte den Bub zu seiner Mutter. Anschließend wurde er in die Klinik geflogen.

Einen auf dem Boden sitzenden Buben hat eine Frau am Dienstagnachmittag gefunden. In Ehringen, am Bach, weinte das Kind, sein Fahrrad lag neben ihm. Die Dame brachte den Achtjährigen kurzerhand zur Mutter. Der Junge war nach Polizeiangaben jedoch so aufgelöst, dass sich momentan keine Erkenntnisse zum Unfall ergaben.

Der alarmierte Rettungsdienst forderte zusätzlich einen Hubschrauber an, da eine Kopfverletzung bei dem Jungen nicht auszuschließen war. Anschließend wurde der Bub in die Kinderklinik nach Augsburg geflogen. Den ersten Ermittlungen zufolge stürzte das Kind alleine vom Rad. Spuren, die auf eine Fremdeinwirkung schließen lassen, waren durch die Beamten vor Ort nicht zu finden.

Leider trug der Achtjährige dem Anschein nach keinen Schutzhelm, so die Polizei weiter. Nach Auskunft des Vaters ging es dem Buben am Mittwochmorgen den Umständen entsprechend wieder besser. Er wird noch einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Eine Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall gegen 16.30 Uhr, beobachtet haben, Telefon 09081/29560. (pm)

Themen Folgen