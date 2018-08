vor 43 Min.

Buben trinken Wodka: Elfjähriger fällt ins Koma

Ein Zwölfjähriger stiehlt in Nördlingen Wodka, den drei Buben auf einem Spielplatz trinken - mit fatalen Folgen.

Wie der Polizei erst am Donnerstag bekannt wurde, hat sich am Mittwochabend ein Ladendiebstahl in Nördlingen mit fatalen Folgen ereignet. Ein Zwölfjähriger hatte im Beisein seiner zwei Begleiter (elf und zwölf Jahre) in einem Supermarkt in der Industriestraße eine Flasche Wodka gestohlen.

Den Sticheleien des älteren Täters ausgesetzt, gab der Jüngste im Bunde schließlich nach und konsumierte bei hochsommerlichen Temperaturen den hochprozentigen Alkohol auf einem Spielplatz. Wie die Polizei weiter berichtet, wurde der Elfjährige von seinem älteren Freund nach Hause gebracht und plötzlich komatös. Die anschließende Verlegung mit dem Hubschrauber vom Krankenhaus Nördlingen in das Zentralklinikum Augsburg war unumgänglich. W

ie die behandelnden Ärzte gegenüber der Polizei sagten, soll sich der junge Bub in einem lebensbedrohlichen Zustand befunden haben. Er hatte rund zwei Promille intus. Die Mutter des Schülers hat am Donnerstagabend die Polizei vom Vorfall informiert. Der Junge musste über die Nacht intensivmedizinisch betreut werden, er sei aber aktuell außer Lebensgefahr. pm

