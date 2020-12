10:59 Uhr

Buch-Premiere: Sener Sahin betrachtet das Thema Gesundheit ganzheitlich

Der Wallersteiner nutzt die sportliche Verschnaufpause und veröffentlicht sein erstes Buch. Wo es zu haben ist.

Von Toni Kutscherauer

Den meisten Sportinteressierten im Ries ist er bestens bekannt, der Fußballtrainer Sener Sahin. Schließlich hat er in zehn Jahren Trainertätigkeit mit verschiedenen Vereinen der Region zahlreiche Erfolge gefeiert und vier Meisterschaften errungen.

Nachdem er sich in der laufenden Saison eine sportliche Verschnaufpause gönnt, hat sich der 44-jährige Wallersteiner einen lang gehegten Wunsch erfüllt und ein Buch veröffentlicht. Dessen Titel lautet: „Beginne jetzt - ohne Gesundheit ist alles nichts“. In vier Kapitel hat der Autor sein Werk eingeteilt, wobei sich das erste mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt. Nach dem Motto „Du bist, was du isst“ wird die Bedeutung der klassischen Ernährungsbausteine Kohlehydrate, Proteine und Fette erläutert, wobei Sener Sahin viele eigene Erfahrungen in seine Ausführungen einfließen lässt.

142 Seiten im Format DIN A4

Nach einem kurzen medizinischen Exkurs zur Bedeutung des Darms („das unterschätzte Organ“) für die Gesundheit im zweiten Abschnitt ist dem Bereich Sport der umfangreichste Teil der 142 Seiten im DIN A4-Format gewidmet. Darin stellt der lizenzierte Fußball-Trainer zunächst einige theoretische Grundlagen vor. Diesen folgt ein ausführlicher praktischer Teil, in dem dem Leser konkrete Übungen für das Training in den eigenen vier Wänden mit minimalem Aufwand an Gerätschaften an die Hand gegeben werden. Zum besseren Verständnis werden die Anwendungen nicht nur verbal beschrieben, sondern mit anschaulichen Fotostrecken unterlegt, wobei der Autor persönlich als „Vorturner“ fungiert.

Im Schlussteil mit der Überschrift „Psyche“ wird die Bedeutung von positivem Denken, Einstellung und Motivation beleuchtet. Der Anhang mit zahlreichen Zeitungsberichten dokumentiert als Schlussakkord die sportlichen Stationen und Erfolge des Autors.

Rund ein Jahr hat Sener Sahin an seinem Buch gearbeitet, wobei es ihm Motivation und Anliegen war, seine persönlichen Erfahrungen an andere weiterzugeben. Denn bei seinen Trainertätigkeiten war ihm stets eine ganzheitliche Betrachtung wichtig, die neben der körperlichen Fitness auch die Komponenten Ernährung und Psyche berücksichtigt. In seinem Ratgeber hat der Autor bewusst auf eine allzu wissenschaftliche Darstellung verzichtet, vielmehr möchte er einen möglichst großen Leserkreis aller Altersschichten ansprechen.

Keinesfalls sei finanzieller Gewinn die Triebfeder für seine Buchveröffentlichung gewesen, betont Sahin, vielmehr werde er den Erlös für gemeinnützige Zwecke spenden. Somit sei das Buch gleich in doppelter Hinsicht als Weihnachtsgeschenk geeignet. „Beginne jetzt“ (ISBN 978-3-943599-80-0) ist nur im regionalen Buchhandel oder direkt bei der Druckerei Steinmeier in Deiningen zum Preis von 13,90 Euro erhältlich.