Bürger im Kreis Donau-Ries leben in überdurchschnittlich großen Wohnungen

Nicht in kleinen Wohnungen – in überdurchschnittlich großen Wohnungen leben die Menschen im Landkreis Donau-Ries im Durchschnitt. Schwabenweit liegt der Kreis auf Platz drei hinter Aichach-Friedberg und dem Unterallgäu.

Von Bernd Schied

Wohnen ist seit geraumer Zeit eines der großen Themen, über die in Politik und Gesellschaft mitunter heftig diskutiert wird. Der Fokus liegt dabei vor allem auf den explodierenden Mieten, insbesondere in den Ballungsräumen, inzwischen aber auch in vielen kleineren Städten. „Bauen, bauen, bauen“ lautet derzeit das Motto der Bayerischen Staatsregierung, das sie fast mantraartig vertritt, wenn es um die Frage geht, wie die massiv steigenden Mietpreise in absehbarer Zeit wieder auf ein erträgliches Maß gebracht werden könnten. Auch in Nördlingen und Donauwörth werden inzwischen Wohnungen für zehn Euro und mehr Miete pro Quadratmeter angeboten und auch vermietet.

Landkreis Donau-Ries in Schwaben auf Platz drei Vor diesem Hintergrund wird ein Blick auf die durchschnittlichen Wohnungsgrößen interessant. Nach Angaben des Bayerischen Statistischen Landesamtes in Fürth betrug im Landkreis Donau-Ries die durchschnittliche Wohnungsgröße Ende vergangenen Jahres 111,4 Quadratmeter. Damit liegt der Kreis schwabenweit auf Platz drei hinter Aichach-Friedberg und dem Unterallgäu. Diese verhältnismäßig hohe Zahl lässt sich unter anderem damit begründen, dass es sich bei diesen Landkreisen um ländliche Regionen handelt, in denen es nach wie vor größere Wohngebäude als in den Städten gibt, nicht zuletzt auf landwirtschaftlichen Anwesen, wo nicht selten noch mehrere Generationen wohnen. Zwangsläufig sind hier auch mehr Wohnflächen, vorhanden. Da überrascht es nicht, wenn die schwäbischen Städte Augsburg, Memmingen oder Kempten mit durchschnittlichen Wohnungsgrößen zwischen 75 und 90 Quadratmeter statistisch auf den hinteren Plätzen landen. Von den Kommunen werden die Wohnungsgrößen nicht eigens erhoben. Auskunft hierüber gibt vielmehr das Statistische Landesamt. Demnach gab es Ende 2018 in der Großen Kreisstadt Donauwörth 4986 Wohngebäude mit einer Wohnfläche von 924014 Quadratmetern. Die Anzahl der Wohnungen lag bei 9156. Damit ergab sich eine durchschnittliche Wohnungsgröße von 100,9 Quadratmetern. Ähnlich sah es in Nördlingen aus. Der Statistik zufolge gab es dort Ende des Vorjahres 5184 Wohnhäuser mit 9427 Wohnungen. Die Wohnfläche betrug 949516 Quadratmeter. Daraus errechnet sich eine Durchschnittswohngröße von 100,7 Quadratmeter. Größer wohnen in Wemding und Oettingen Etwas größer wohnten die Wemdinger und Oettinger. In der Wallfahrtsstadt ermittelte das Statistische Landesamt eine durchschnittliche Wohnungsgröße von 109 Quadratmetern und eine Gesamtwohnfläche von 284281 Quadratmetern verteilt auf 1741 Häuser mit 2608 Wohnungen. Oettingen zählte 1385 Wohngebäude mit 2221 Wohnungen und 234375 Quadratmeter Fläche. Im Schnitt hatten die Wohnungen in der Fürstenstadt somit eine Größe von 105 Quadratmetern. Bestätigen kann diese statistischen Erhebungen die Konversionsmanagerin des Landkreises Donau-Ries, Barbara Wunder, die im Rahmen ihrer Tätigkeit unter anderem auch mit dem regionalen Wohnungsangebot befasst ist. Gegenüber unserer Zeitung sagt sie, dass in den größeren Städten vermehrt kleinere Wohnungen gebaut oder vermietet würden. Auf dem Land gebe es hingegen noch Wohnungen mit größeren Flächen. „Die Wohnungsgröße hängt entscheidend von den jeweiligen Bedürfnissen der Käufer oder Mieter ab“, so Wunder. Ein junges Paar ohne Kinder benötige weniger Fläche, als beispielsweise eine junge Familie mit Kindern. Daran werde sich vermutlich auch künftig nichts ändern.

