vor 5 Min.

Bürger sammeln Unterschriften wegen Geruchsbelastung

In Lehmingen steht die Erweiterung eines landwirtschaftlichen Betriebs bevor. Neuer Stall, neue Güllegrube. Doch die Bürger wollen den strengen Geruch nicht mehr hinnehmen

Von Verena Mörzl

Im Oettinger Stadtteil Lehmingen macht sich Widerstand breit, weil sich ein landwirtschaftlicher Betrieb vergrößern will. Wie Bürgermeisterin Petra Wagner in der Sitzung des Ferienausschusses am Donnerstag sagte, soll neben einem Melkhaus und einem Abkalbstall ein zweiter Güllebehälter gebaut werden. Dazu habe es am Tag zuvor ein Infotreffen mit den Anwohnern in Lehmingen gegeben.

In diesem Gespräch sei die Lage der neuen Güllegrube erläutert worden. Der Bestand an Kühen soll von 191 Kühen auf 253 aufgestockt werden. „Das größte Problem dort draußen sei die Geruchsentwicklung“, sagte Wagner weiter. Mit den Bauherren seien deshalb Überlegungen bezüglich einer Abdeckung der Gruben getroffen worden. Ortssprecher Karl Kleemann beurteilte die Informationsveranstaltung grundsätzlich als hilfreich, weil man „offen miteinander umgegangen“ sei. Er wolle trotzdem noch einmal darauf hinweisen, dass gerade in den Abendstunden die Geruchsbelastung durch den Mist der Kühe enorm sei. Kleemann sagte: „Unser oberstes Anliegen ist, dass man die Emission vorrangig angeht und möglichst viel erreicht. Das muss in die Baugenehmigung mit rein. In der Umsetzung dürfen wir keinen Schritt zurückweichen.“ Neben der Abdeckung der Güllebehälter sollen noch weitere Methoden dabei helfen, die Geruchsemissionen zu verringern.

Ein weiteres Problem sei das Wasser, das oberhalb des Hofes nicht richtig ablaufen kann, weil Flächen versiegelt worden seien. Kleemann sieht eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern, sollte es stark regnen.

Wagner ergänzte schließlich noch, dass die Bauherren auch über den Bau eines Walls nachdenken würden, und: „Ob der was bringen wird, weiß man nicht, aber vielleicht ist das ein kleines Mosaiksteinchen, um die Emissionen zu verringern. Wir haben eindringlich darauf hingewiesen, dass alles, was bautechnisch möglich ist, in den Stall eingebaut werden soll.“

Stadtrat Bernhard Raab (SLO) beantragte schließlich, den Tagesordnungspunkt abzusetzen, da der „Bauantrag nicht entscheidungsreif“ sei. Lösungen müssten verpflichtend sein.

Rudolf Oesterle (PWG) wollte wissen, ob die Stadt „überhaupt eine rechtliche Chance“ habe, „die Baumaßnahmen in den Bauantrag aufnehmen zu lassen?“ Grundsätzlich sei der Antrag emissionsrechtlich genehmigungsfähig. Geschäftsstellenleiter Günther Schwab sagte dazu, dass das Landratsamt den Bauantrag genehmigen könnte, wenn die Stadt Oettingen ihr Einvernehmen nicht erteilen würde.

Mit zwei Gegenstimmen wurde der Bauantrag wieder abgesetzt. Das Thema soll nun in den Fraktionen beraten werden.

