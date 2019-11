02.11.2019

Bürger sollen Schäden online melden

Radwege: Was Grüne/Frauenliste fordern

Die Stadtratsfraktion Grüne/Frauenliste will erreichen, dass sich Nördlingen an der Online-Meldeplattform Radar beteiligt (www.radar-online.net). Die bietet ein Klimabündnis seit 2014 an, so eine Pressemitteilung. Wie die Fraktion weiter mitteilt, können Radler mit Radar Kommunalverwaltungen auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam machen: „Einfach einen Pin inklusive dem Grund der Meldung auf die Straßenkarte setzen – gerne auch mit Foto – schon wird die Kommune informiert und kann weitere Maßnahmen einleiten.“

Der OB-Kandidat der Grünen, Wolfgang Goschenhofer, sagt: „Wir haben mit unserer Forderung nach einer umfassenden Mobilitätsstrategie und einem eigenen Grünen-Fahrradkonzept bereits viel auf den Weg gebracht.“ Ein wichtiger Baustein sei eine Möglichkeit, die Bürger gerade auch im Bereich Verbesserungsvorschläge und Schadensmeldungen für die Infrastruktur direkt zu beteiligen. „Und dafür gibt es nun eine praktikable Lösung: Die Online-Meldeplattform Radar.“

Die werde schon in zahlreichen anderen deutschen Städten erfolgreich genutzt – etwa in Ellwangen, Donauwörth, Aalen und Ansbach, so Stadträtin Andrea Eireiner: „Wer es bereits heute ausprobieren will, kann sich einfach unter www.radar-online.net alles anschauen. Dort heißt es so schön: Bring Deinen Radweg auf den Schirm.“ Der Anspruch an das Ziel „Fahrradstadt Nördlingen“ müsse sein, dass Fahrradkultur ernst genommen wird und Missstände, wenn möglich, auch zeitnah beseitigt werden und gute Ideen der Bürger damit eine Plattform erhalten, so die Pressemitteilung weiter.

Sonja Kuban sagt: „Uns gefällt auch sehr gut, dass ganz aktuell der Bearbeitungsstatus der Verwaltung angezeigt wird. Durch diese Transparenz zeigt sich Bürgernähe; das ist sehr gut so. Dabei wäre es sicher sinnvoll, sich auch der Initiative „Stadtradeln“ zur Förderung des Radverkehrs anzuschließen.“ (pm)

