vor 33 Min.

Bürgerinitiative gegen Ladenburger-Pläne: Die Kerkinger fürchten um ihre Nachtruhe

Plus Eine Bürgerinitiative wirft der Firma Ladenburger mangelnde Transparenz vor. Wurde in der Auseinandersetzung sogar ein Hausverbot ausgesprochen?

Von Markus Masuch

Die Bürgerinitiative (BI) Pro-Kerkingen schießt erneut gegen das im Bopfinger Ortsteil ansässige Holzwerk Ladenburger, das seit 2019 plant, die Betriebszeiten in die Nacht und die frühen Morgenstunden auszuweiten (wir berichteten). Am 9. April hatten erneut Lärmpegelmessungen für ein Schallschutzgutachten stattgefunden, die von der BI und Ortsvorsteherin Bettina Weber massiv kritisiert werden. In einer Mitteilung ist von mangelnder Transparenz und Manipulation der Messungen die Rede. Bei Ladenburger hingegen ist man sicher, die Grenzwerte nicht überschritten zu haben. Steffen Häußlein, Mitglied der Geschäftsführung, glaubt, dass die Firma die Genehmigung in den kommenden Wochen erhalten wird.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen