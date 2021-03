Bürgerladen Oettingen: So geht es jetzt weiter

Plus Oettingens Bürgermeister Heydecker präsentiert im Stadtrat den Sachstand und stellt die Geschäftsführer vor

Gerade für die Bürger, die im Norden der Stadt Oettingen leben, würde ein Bürgerladen im Orgelhof kürzere Wege zum Einkaufen bedeuten. Im Februar stellte Stadtrat Thomas Fink ( CSU/FWG) den Antrag, den Sachstand des Projekts in einer Sitzung vorzustellen. Dem kam Bürgermeister Thomas Heydecker in der jüngsten Sitzung nach. Er berichtete über bevorstehende Schritte und die beiden Geschäftsführer, die gefunden wurden. Anschließend ging es um die Parkplätze auf dem Areal und die Frage, ob die Stadt nicht stärker in das Projekt eingreifen sollte.

Seit dem Herbst arbeitet Heydecker zufolge eine Gruppe von 20 Personen daran, den Bürgerladen zu realisieren. Weitere 15 hätten signalisiert, dass sie sich beteiligen, sobald das Projekt konkreter werde. Es gebe mehrere Arbeitsgruppen, Quartiersmanagerin Sabine Koloska moderiere den Bürgerladen vonseiten der Stadt. Entstehen soll, wie berichtet, ein Bürgerladen mit Café. Schwerpunkte sollen neben einem Grundsortiment regionale, fair gehandelte und unverpackte Produkte sein. Heydecker schilderte weiter: „Durch das Café soll ein sozialer Treffpunkt geschaffen werden. Ziel ist nicht Gewinnerzielung, sondern in der Nordstadt ein Anlaufpunkt.“ Corona habe die Arbeit erschwert.

Gute Kombination von zwei Geschäftsführern

Als Unternehmensform wird laut Bürgermeister eine haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft favorisiert. Dazu seien zwei Geschäftsführer gesucht worden, die Verantwortung übernehmen würden. „Es gab nicht so viele, die ihren Kopf aus der Deckung gestreckt haben, aber wir haben inzwischen zwei gefunden“, sagte Heydecker. „Lisa Scheller vom Scheller-Hof, ich denke, viele werden sie kennen. Und Hermann Laznicka, mein Vater.“ Heydecker sagte, dass sein Vater nicht darauf bestehen würde, Geschäftsführer zu sein, aber er würde es machen, wenn es niemand anderen gibt. Sollte sich also jemand anders melden, würde er auch wieder zurücktreten. Heydecker bezeichnet das Duo als gute Kombination: eine dynamische, junge Frau und jemand mit Erfahrung in der Verwaltung und in den Finanzen.

Weiter schilderte Heydecker dem Stadtrat, dass eine Gründungsveranstaltung noch nicht möglich gewesen sei. Dann erst könnten am Bürgerladen Anteile erworben werden. Die Gründung sei der nächste wichtige Schritt.

Das ehemalige Emmendörfer-Gebäude gilt als Favorit für den Bürgerladen. Es liege gut, sagte der Bürgermeister, dort habe es schon einmal einen Markt gegeben und der Bauträger setzt das Gebäude derzeit instand. Es gebe aber ein bekanntes Problem, so Heydecker: Differenzen bezüglich der Stellplatzsituation am Orgelhof. Insgesamt gebe es 55 Parkplätze für die Patienten und Mitarbeiter im Ärztehaus, Kunden von Tedi oder Besucher des Friedhofs. „Im mittleren Bereich wären genug Parkplätze vorhanden, das ist meine Wahrnehmung. Ich hatte nie den Eindruck, dass es da hakt“, meinte Heydecker. Es habe auch Gespräche mit Anliegern und Eigentümern gegeben, die meisten seien sich einig. Einer aber könne dem Vorhaben nichts abgewinnen. Heydecker befürchtete: „Die Stellplatzdiskussion könnte noch eine schwierige werden.“

Stadt Oettingen will sich nicht zu sehr einmischen

Bernhard Raab (SLO) fragte nach, wie viele Stellplätze für den Bürgerladen eingeplant seien. Heydecker nannte die Zahl acht. Außerdem wollte Raab wissen, ob sich die Stadt auch nichts „durch die Lappen“ gehen lasse, wenn sie nicht sofort aktiv werde, immerhin werde an dem Gebäude schon gearbeitet. Darauf antwortete Heydecker, dass sich die Verwaltung nicht zu sehr einmischen dürfe, die Stadt das aber im Blick habe. Daraufhin wurde Raab deutlicher: „Ich halte es für enorm wichtig, dass Sie es als Stadt und als Bürgermeister federführend nach vorn treiben.“ Andere Kommunen würden auch massiver eingreifen. Martin Löffler (SLO) forderte, dass sich die Stadt an der Gesellschaft beteiligt und mitbestimmt. Wichtig sei, die Produkte der umliegenden Bauern mit einzubeziehen. Daraufhin fragte Rudolf Oesterle (PWG) konkret: „Wird die Stadt auch Gesellschafter?“ Heydecker verneinte die Frage. Die Stadt dürfe keine Wirtschaftsförderung betreiben, er wolle den Sachverhalt aber noch einmal prüfen.