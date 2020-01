Bürgermeisteramt: Alexandra Eibl kandidiert in Amerdingen

Plus Alexandra Eibl will Amerdingens Bürgermeisterin werden. Die Personalchefin will die Ortskerne beleben und die Verwaltung modernisieren

Alexandra Eibl will Bürgermeisterin der Gemeinde Amerdingen werden. Die 48-Jährige brachte sich als Bürgerin bei der Planung der Dorferneuerung ein – die will sie nun als Rathauschefin umsetzen. Sie ist parteilos.

Der amtierende Bürgermeister Hermann Schmidt hatte im Frühjahr vergangenen Jahres mitgeteilt, dass er nach 24 Jahren im Amt nicht erneut kandidieren werde. Eibl wird nach bisherigem Stand mit Xaver Berchtenbreiter, dem bisherigen Zweiten Bürgermeister, einen Gegenkandidaten haben.

Die gebürtige Höchstädterin zog vor zwei Jahren in das ehemalige Pfarrhaus in Amerdingen. „Ich habe mich sofort in unser Haus und die netten Menschen im Ort verliebt“, sagt sie. Sie ist verheiratet mit Christian Eibl und hat einen erwachsenen Sohn. In ihrer Freizeit verbringt die Amerdingerin viel Zeit mit der Pflege ihres Gartens, treibt Sport in der Natur und liest gerne Bücher.

Alexandra Eibl will die Ortskerne aufwerten

Ein wichtiges Anliegen ist ihr, die Ortskerne Amerdingens und Bollstadts zu erhalten und aufzuwerten. „Wie in den meisten Gemeinden sind bei uns einige Häuser verwaist“, sagt sie. Sie möchte sich für das Vereinsleben und den Dorfladen einsetzen. Außerdem will sie den Kindergarten, die Grundschule und die Feuerwehren der Dorfgemeinschaft erhalten und weiterentwickeln.

Eibl arbeitete schon als Bürgerin bei der Planung der Dorferneuerung mit. Als die Kommunalwahl näherrückte, hätten Gemeinderatsmitglieder sie gefragt, ob sie als Bürgermeisterin kandidieren wolle – und sie habe zugesagt. Dass sie erst zwei Jahre im Ort wohnt, habe dabei keine Rolle gespielt – immerhin bringe es auch Vorteile mit sich, einen unvoreingenommenen Blick auf die Gemeinde werfen zu können.

Eibl will ihre Erfahrung aus dem Management in die Verwaltung einfließen lassen

In ihrem Hauptberuf arbeitet Eibl in den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen und leitet dort die Abteilung „Personal, Bildung, Arbeits- und Tarifrecht“. Zuvor war sie nach ihrer Ausbildung, einer Weiterbildung und einem Studium im Stiftungskrankenhaus Nördlingen, in der Uniklinik Augsburg und der Klinik Ellwangen tätig.

Ihre Erfahrungen aus dem Management will sie in eine moderne Gemeindeverwaltung einfließen lassen. Das Gemeindeblatt soll zusätzlich zur gedruckten Ausgabe auf der Gemeindewebsite zur Verfügung gestellt werden, außerdem sollen Bürger manche Formulare online ausfüllen und einreichen können.

Besonders gerne als Bürgermeisterin arbeiten würde Eibl, weil sie sich außerhalb ihres Berufs engagieren möchte. „Ich finde meinen Beruf nach wie vor attraktiv, allerdings weiß jeder, wie schlecht die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sind“, betont sie. Im Falle einer Wahl würde sie im Hauptberuf Stunden reduzieren.

Als Personalchefin stehe sie permanent zwischen der Gesundheitspolitik und den Mitarbeitern. Als Bürgermeisterin könne sie ihre Ideen mit dem Gemeinderat umsetzen und die Gemeinde voranbringen – und sich dabei persönlich weiterentwickeln.