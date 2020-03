vor 32 Min.

Bürgermeisterwahl in Wallerstein: Den Blick nach vorn richten

Joseph Mayer will nach 18 Jahren als Rathauschef erneut in Wallerstein kandidieren.

Plus Joseph Mayer tritt in Wallerstein als einziger Bürgermeisterkandidat an. Welche Projekte er umsetzen will und was er zu dem Trubel rund um Sener Sahin sagt.

Von David Holzapfel

Joseph Mayer winkt entnervt ab. Viel wurde geredet in den vergangenen Wochen. Über Sener Sahin , der im Moment wohl Deutschlands bekanntester Beinahe-Bürgermeister ist. Oder über den Umgang der Wallersteiner CSU mit Sahins Kandidatur und das enorme mediale Echo danach. Joseph Mayer will all dies nun hinter sich lassen, das spürt man.

Mayer , freundliche Augen, fester Händedruck, wird für die Parteifreie Wählergruppe (PWG) Wallerstein bei den Kommunalwahlen am 15. März als Bürgermeisterkandidat antreten – als nunmehr einziger in der Gemeinde. "Wer hat schon gerne einen Gegenkandidaten" Ob sich der 52-Jährige angesichts der langwierigen Debatten nicht doch einen Widersacher gewünscht hätte? „Wer hat schon gerne einen Gegenkandidaten“, sagt Mayer und lacht. „Aber für ein demokratisches Gefüge ist eine größere Auswahl immer gut.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Mayer kennt die Gemeinde Wallerstein gut. Seit 2002 ist er hier Bürgermeister; er war dabei, als ein neues Feuerwehrhaus gebaut, Schulen und Kitas saniert, und Supermärkte entstanden sind. „Die Liste unserer Projekte ist lang“, sagt der 52-Jährige. „Das macht uns schon ein bisschen stolz.“ Joseph Mayers Ziele Mayer ist in der Region aufgewachsen, er kennt die Menschen und die Menschen kennen ihn. Zum Rathaus braucht er in der Früh nur knapp fünf Minuten. „Ich will ein Bürgermeister sein, den man sich ansprechen traut“, sagt er. Und das werde von den Bürgern auch gerne in Anspruch genommen. Was aber sind Mayers Ziele, wenn er am 15. März aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer vierten Amtszeit im Rathaus antreten wird? Mayer will die Innerorts-Bereiche in Wallerstein und seinen Ortsteilen stärken. Der 52-Jährige weist auf das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) hin, mit dem der Wallersteiner Ortskern in den kommenden Jahren aufgewertet werden soll. Ein größeres Thema könnten künftig auch neue Baugebiete in der Gemeinde werden. Diese seien zwar wichtig und stark gefragt, sagt Mayer. „Das darf aber nur in moderatem Umfang geschehen“, sagt er über mögliche Neuausweisungen. Vor allem die Landwirte hätten schon jetzt viel Boden verloren. „Wir müssen einen Spagat schaffen.“ Die Gemeinschaft in Wallerstein stärken Mayer will sich auch um die Belange der Jugend kümmern, wie er sagt. Zum Beispiel mit einem neuen Jugendhaus. „Das ist schon längst überfällig“, sagt er. Ein Architekturbüro sei bereits beauftragt. Auch eine Generalsanierung der Wallersteiner Mehrzweckhalle möchte der Rathauschef in einer möglichen vierten Amtszeit angehen. Ein „wichtiges und großes Projekt“, das bis jetzt den Kanalsanierungen in der Gemeinde zum Opfer gefallen sei. „Die Halle ist nicht mehr auf dem heutigen Stand, zum Beispiel was die Energieeffizienz betrifft.“ Weiter möchte Mayer die ärztliche Versorgung in Wallerstein sichern, wie er sagt. „Ich habe ein Ärztehaus im Auge.“ Es soll ein Gebäude für mehrere Arztpraxen entstehen. Mayer sitzt an einem Konferenztisch in seinem Büro, trinkt schwarzen Kaffee und sagt: „Ich will vor allem auch die örtliche Gemeinschaft stärken.“ Ob dieser Wunsch mit dem Trubel zusammenhängt, den es um die kleine Gemeinde zuletzt ja gegeben hat, sagt Mayer nicht. Er richtet seinen Blick lieber demonstrativ nach vorn.

