vor 30 Min.

Bürgerversammlung zum Hallenbad

Im Klösterle in Nördlingen werden die aktuellen Planungen vorgestellt. Die Besucher können Fragen stellen und ihre Meinung darlegen.

Die Diskussion um die Sanierung beziehungsweise Erweiterung des bestehenden Hallenbades an der Gerhart-Hauptmann-Straße oder ein möglicher Neubau beschäftigt Stadtrat und Verwaltung seit Jahren. In der Stadtratssitzung am 18. Juli sind seitens der Verwaltung aber auch vom beauftragten Büro, Fritz Planung GmbH, Möglichkeiten vorgestellt worden, wie eventuell und wo der Standort eines neuen Hallenbades möglicherweise sein könnte. Zu diesem Thema steht die Information der Bevölkerung an erster Stelle, wie Oberbürgermeister Hermann Faul stets betonte, so eine Pressemitteilung.

Am Mittwoch, 5. September werden um 19.30 Uhr im Klösterle die Planungsvarianten für das Hallenbad Nördlingen vorgestellt. Dabei haben die Bürger Gelegenheit, mit Oberbürgermeister Faul und den Planern ihre Anregungen und Meinungen zu diskutieren.

Auf der Homepage der Stadt sind die Präsentation der Verwaltung und die Hallenbadstudie der Fritz Planung GmbH eingestellt und abrufbar, heißt es in der Pressemitteilung weiter. (pm)

