16:30 Uhr

Bürstenhersteller Lessmann kauft Firma in Solingen

Das Oettinger Unternehmen kauft einen Spezialisten für sogenannte Abdichtbürsten. Die werden unter anderem an Drehtüren angebracht

Von Bernd Schied

Das Oettinger Unternehmen Lessmann, einer der europaweit führenden Hersteller von Drahtbürsten, erweitert seine Produktpalette. Möglich wird dies durch den Kauf der Firma Robert Thaler im nordrhein-westfälischen Solingen, ein Spezialist für die Herstellung von sogenannten Streifen- und Abdichtbürsten, die es im Angebot von Lessmann bisher noch nicht gab. Diese Bürstenart wird unter anderem an der Unterseite von Drehtüren angebracht, um das Innere eines Gebäudes vor Zugluft, Kälte und Feuchtigkeit zu schützen. Lessmann wird die Produktion dieses Bürstentyps in Solingen weiterführen und dort auch alle sieben Mitarbeiter übernehmen. Auch soll der Name „Robert Thaler“ als Marke der Lessmann GmbH erhalten bleiben.

Der kaufmännische Geschäftsführer Dieter Lessmann sprach gegenüber den Rieser Nachrichten von einem glücklichen Zufall, der zum Kauf der Solinger Firma geführt habe. „Thaler war bisher unser Lieferant. Weil die familiengeführte Firma aber keinen Nachfolger finden konnte, haben die beiden Inhaber entschieden, an Lessmann zu verkaufen.“ Ein erstes Gespräch hat laut Lessmann Ende Januar stattgefunden und bereits acht Wochen später sei alles unter Dach und Fach gewesen. Die Verhandlungen hätten in einer angenehmen und vertrauensvollen Atmosphäre stattgefunden. „Der Kauf von Thaler war für uns der einfachste Einstieg in ein neues Produktfeld“, erklärte Lessmann die Vorgehensweise. Damit werde ein bisheriges „Randthema“ im Oettinger Unternehmen künftig ein fester Bestandteil des umfangreichen Sortiments. Hinzu komme, dass auch Unternehmenskulturen und Kundenstrukturen beider Firmen gut zusammenpassten.

Die Beschäftigten am neuen Standort Solingen müssten keine Abstriche hinnehmen, versicherte Dieter Lessmann, der nicht ausschließen will, bei einem guten Geschäftsverlauf die Belegschaft eines Tages weiter aufzustocken.

Vordringlichste Aufgabe ist es Lessmann zufolge zunächst, die Struktur des Solinger Betriebes auf das „System Oettingen“ umzustellen. Soll heißen: Aus einer bisher eher handwerklich organisierten Produktion muss eine industrielle Fertigung werden. Um dies zu bewerkstelligen, würden Fachleute aus dem Oettinger Betrieb vor Ort in Nordrhein-Westfalen sein.

Frank Murges, der bisher zusammen mit seiner Frau Gabi Thaler-Murges das Unternehmen geführt hat, bezeichnet den Verkauf seiner Firma an Lessmann als „angenehmes Ereignis“. Nicht zuletzt deshalb, weil alle Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze behalten könnten. Zusammen mit seiner Frau werde er in den nächsten Monaten den Betrieb weiter unterstützen, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten, erklärte Murges.

Trotz eines erfolgreichen Geschäftsverlaufes macht der Fachkräftemangel Dieter Lessmann große Sorgen. Dieser sei auch in seinem Unternehmen mittlerweile angekommen. „Da uns Fachkräfte fehlen, können wir nicht mit voller Kapazität produzieren.“ Weil auf dem freien Markt derzeit kaum jemand zu bekommen sei, setze die Lessmann GmbH verstärkt auf die Lehrlingsausbildung, um eigene Leute nachzuziehen. „Dies sehen wir derzeit als sinnvollste Alternative.“

