Harald Gerke: Bürger sollen in die Politik einbezogen werden

Plus Harald Gerke ist Kandidat der Partei Unabhängige für bürgernahe Demokratie. Warum er für die Bundestagswahl 2021 antritt.

Harald Gerke aus Mönchsdeggingen ist Direktkandidat der Partei Unabhängige für bürgernahe Demokratie bei der Bundestagswahl im September. Die Partei setzt sich für direkte Demokratie und mehr Einbindung der Bevölkerung durch Volksbegehren und Bürgerentscheide auf Bundesebene ein. Harald Gerke erklärt, dass die Vorstellung dieser Partei von Politik absolut sein Ding sei.