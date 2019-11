09:20 Uhr

Bundesverdienstkreuz für einen Oettinger

Für seinen Einsatz für die Feuerwehr und seine überdurchschnittlichen Verdienste um den Brand- und Katastrophenschutz wird Thomas Fink der Verdienstorden überreicht.

Thomas Fink (61) aus Oettingen hat sich als langjährige Feuerwehrführungskraft überdurchschnittliche Verdienste um den Brand- und Katastrophenschutz erworben. Er ist 1972 in die Freiwillige Feuerwehr Oettingen eingetreten. Von 1974 bis 1986 übte er das Amt des Jugendwartes aus und wurde 1986 zum Kommandant gewählt. Dieses Amt bekleidete er bis 2017. Zudem war er von 1986 bis 1997 Kreisbrandmeister für den Bereich Oettingen. Seit 1997 ist er Kreisbrandinspektor für den Bereich Ries. Im Jahr 2002 wurde er zusätzlich zum ständigen Vertreter des Kreisbrandrates bestellt.

Mit seinem vorausschauenden Denken habe er bei unzähligen Einsätzen viele Menschenleben gerettet und Sachwerte geschützt, teilt das Bayerische Innenministerium mit. Stets stellt er sein Können und fachliches Wissen unter Beweis. So konnte er 2012 sehr geschickt die Evakuierung des Festivals „Karibische Nächte“ auf der Wörnitzinsel in Oettingen während eines Unwetters umsetzen. 4000 Besucher hätten so in Sicherheit gebracht werden können, ohne dass eine Person zu Schaden kam. Ein großes Augenmerk lege er auf eine fundierte Ausbildung und Ausrüstung der ihm unterstellten Feuerwehren, heißt es weiter. Die Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Oettingen und der Stadt Oettingen verlief unter seiner Kommandantur immer sehr eng und absolut reibungslos. Fink habe es geschafft, das Team der Freiwilligen Feuerwehr immer wieder neu zu begeistern, neue Mitglieder zu gewinnen sowie die Männerdomäne Feuerwehr für Frauen zu öffnen.

Sicherheitskonzept für Historischen Markt

Der alle zwei Jahre stattfindende Historische Markt ist für Oettingen ein starker Besuchermagnet. In Zusammenarbeit mit Fink und dem Historischen Marktverein konnte ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept erarbeitet werden, das auch bei anderen Veranstaltungen Anwendung findet. Des Weiteren ist er seit 2004 Schatzmeister beim Verein Bayerisches Feuerwehrerholungsheim’ in Bayerisch Gmain. In dieser Funktion nimmt er regelmäßig an den Verwaltungsratssitzungen des Vereins teil und prüft jährlich die Kasse und die Buchhaltung. Zudem ist Fink seit 1974 Mitglied im Fischer-Verein Oettingen 1949. Dort war er von 1995 bis 2003 der 2. Kassier und ist seit 2004 bis zum heutigen Zeitpunkt Kassier. pm