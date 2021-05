Bundeswahlkreis 254

Schmid: „Wir müssen mehr Menschen auf die Schiene bringen“

Christoph Schmid ist seit dem Jahr 2008 Bürgermeister von Alerheim. Nun will er in den Bundestag einziehen.

Plus SPD-Kandidat Christoph Schmid eröffnet den Wahlkampf mit einer Videoschalte. Welche Themenschwerpunkte der Alerheimer im Wahlkampf setzt.

Von Bernd Schied

Seinen Wahlkampfauftakt hätte sich Christoph Schmid gerne anders gewünscht. Nicht per Videoschalte mit seinen Parteifreunden verbunden zu sein und diese auf dem Bildschirm nur in Abziehbildgröße zu sehen, sondern bei einer Präsenzveranstaltung. Doch die Auflagen im Zusammenhang mit Corona ließen kein anderes Format für den Alerheimer Bürgermeister und nordschwäbischen Bundestagskandidaten der SPD zu. Von daher ist auch seine Wahlkampagne sehr stark „online“ geprägt, wenngleich er hofft, im Spätsommer doch noch mit den Menschen direkt vor Ort ins Gespräch kommen zu können. Was hat er vor?

