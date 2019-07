03.07.2019

Bus brennt in Nördlingen aus - keine Verletzten

In Nördlingen ist am Mittwochabend ein Bus ausgebrannt. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Abend. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Von Verena Mörzl

Ein Bus hat in Nördlingen ortsauswärts in Richtung Oettingen gebrannt. Nach Informationen unserer Redaktion steuerte der Fahrer den Bus wenige hundert Meter aus einer Werkstatt, dann stand er lichterloh in Flammen. Zeugen wollen noch gesehen haben, wie der Mann versucht hatte, das Feuer selbst zu löschen. Die Nördlinger Feuerwehr hatte kaum Chancen, den Brand in der Nürnberger Straße in den Griff zu bekommen. Verletzt wurde bei dem Brand nach Angaben der Polizei niemand.

Bus ausgebrannt - Straße nach Löscharbeiten wieder frei

Der Bus, in dem nur der Fahrer unterwegs war, brannte am Mittwoch völlig aus. Nach Angaben der Polizei war die Bundesstraße 466 gesperrt, es bildeten sich lange Staus. Die dunkle Rauchsäule war von Weitem zu sehen.

Die Nördlinger Feuerwehr war im Einsatz. Bild: Dieter Mack

Die Nürnberger Straße war bis gestern Abend gesperrt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, musste die Fahrbahn aufwendig gereinigt werden. (mit juwue)

