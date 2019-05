Bußgeldbescheid für 0,5 Promille

Beim Jugendkonzert des Musikvereins Maihingen begeistern die Nachwuchsmusiker. Wo sie am Wochenende zu hören sind

Bildergalerie

So sieht der Schneidt‘sche Garten nach der Wiedereröffnung aus

Am Freitag wurde der Schneidt‘sche Garten in Nördlingen wiedereröffnet. Im Garten wurden einige Elemente neu gestaltet, dabei waren auch Künstler am Werk.