06.02.2021

CO2-Abgabe: Tendenz steigend

Wie Kommunen auf das Gesetz reagieren

Von Bernd Schied

Die Autofahrer haben es gleich am ersten Tag des neuen Jahres gemerkt. Auf den Anzeigetafeln der Tankstellen haben die Preise für Benzin und Diesel merklich angezogen. Der Grund: Die Bepreisung des CO2-Ausstoßes, worunter man bekanntlich das umweltbelastende Kohlendioxid versteht. Um für Staat und Gesellschaft einen Anreiz zu schaffen, klimafreundlicher zu wirtschaften, hat die Bundesregierung Ende vergangenen Jahres beschlossen, fossile Brennstoffe mit einem nationalen CO2-Preis zu verteuern. Zunächst wird eine Tonne CO2 25 Euro kosten. Schrittweise erhöht sich die Abgabe für die klimaschädlichen Emissionen auf 55 Euro pro Tonne im Jahr 2025.

Neben den Verbrauchern und den Wirtschaftsunternehmen ist auch die kommunale Ebene von der neuen Abgabe betroffen. Verschiedene Städte und Gemeinden heizen ihre eigenen Gebäude mit Erdgas, einem klassischen fossilen Brennstoff. Allerdings gehen immer mehr dazu über, ihre Liegenschaften mit regenerativen Energieformen zu versorgen. Dazu gehören nicht zuletzt Biogasanlagen und regionale Wärmenetze.

Vor dem Hintergrund der neuen Abgabe müssen die Kämmerer in den Städten und Gemeinden heuer erstmals in ihren Etats entsprechende Ansätze einplanen. Noch sind die Beträge weitgehend überschaubar. Sie steigen jedoch in den nächsten fünf Jahren merklich an.

Am Beispiel der Stadt Nördlingen wird dies deutlich. Im Entwurf des diesjährigen Haushalts hat Kämmerer Bernhard Kugler bei einem geschätzten Erdgas-Jahresverbrauch von 4,8 Millionen Kilowattstunden knapp 29000 Euro angesetzt. Bei gleichbleibendem Verbrauch liegt dieser Ansatz bereits bei rund 63000 Euro im Jahr 2025, weil bis dahin der Preis pro Tonne auf 55 Euro nach oben gegangen ist. „Das sind jetzt keine Beträge, die unsere Haushalte in den kommenden Jahren durcheinanderwirbeln werden“, sagt Kämmerei-Mitarbeiter Michael Blank gegenüber unserer Zeitung.

Nördlingen habe in den zurückliegenden Jahren bereits einiges zur CO2-Einsparung im Rahmen des Gebäudeunterhalts unternommen. Nicht einfach sei dies allerdings bei den vielen historischen Gebäuden innerhalb der Stadt.

Mit der Problematik noch nicht aktuell befasst ist die Stadt Oettingen. Die Haushaltsvorbereitungen seien noch nicht so weit gediehen, dass man zur CO2-Bepreisung konkrete Angaben machen könnte, sagte Matthias Xalter von der Kämmerei. Er verweist auf die Wärmeversorgung des Rathauses und des Feuerwehrgebäudes durch regenerative Energien. Somit sei die Stadt auf diesem Gebiet schon gut unterwegs.

Betroffen sein werden auch die Gemeinden der Oettinger Verwaltungsgemeinschaft, sagte Xalter auf eine entsprechende Frage unserer Zeitung. Dort dürften die Ansätze allerdings relativ überschaubar bleiben. Da erfahrungsgemäß die Etats in den Mitgliedsgemeinden erst im späten Frühjahr beraten und verabschiedet würden, sei dort das Thema derzeit noch nicht so aktuell.

Keine allzu große Rolle werde die CO2-Abgabe in Fremdingen spielen, betont Rathauschef Frank Merkt auf Anfrage. Die örtliche Schule sei hauptsächlich davon betroffen, weil diese mit Gas beheizt werde. Der kommunale Bauhof spüre die Abgabe beim Betanken der Fahrzeuge, wenn die Tankrechnungen etwas höher als bisher ausfielen. Einen eigenen Haushaltstitel wie in den größeren Kommunen werde es in Fremdingen nicht geben. „Wir weisen das gar nicht explizit aus. Die CO2-Abgabe wird von den Energieversorgern gleich in die regelmäßigen Abschlagszahlungen während des Jahres eingepreist“, meinte Merkt.

