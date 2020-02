CSU/FWG-Kandidatin Wagner punktet mit Expertise

Plus So zeigte sich die amtierende Bürgermeisterin Petra Wagner bei der Podiumsdiskussion der Rieser Nachrichten in Oettingen.

Petra Wagner ( CSU/FWG) will Oettingens Bürgermeisterin bleiben. Bei der Podiumsdiskussion mit dem jungen SPD-Herausforderer Thomas Heydecker spielt sie einen großen Vorteil aus: Sie weiß im Detail, was in ihrer ersten Amtszeit, den vergangenen sechs Jahren, im Oettinger Rathaus passiert ist – und entsprechend genau antwortet sie auf Fragen der Moderatorin und von Zuschauern.

Petra Wagner ist verheirat und hat vier Kinder, wie sie sich zu Beginn der Veranstaltung vorstellt. Sie bezeichnet sich als „waschechte Oettingerin“. Bevor sie in die Kommunalpolitik ging, war sie lange ehrenamtlich in Oettingen aktiv: erst in der Kirche, dann in der Schule, als ihre Kinder älter wurden, später in der Volkshochschule und dem Fischereiverein. Entsprechend stark hebt sie die Bedeutung von Vereinen und dem Ehrenamt für die Stadt hervor: „Vereine sind eine wichtige Säule in unserer Stadt.“

Wagner trägt den Amtsbonus nicht vor sich her, sie spricht auf Augenhöhe mit ihrem Herausforderer. Regelmäßig hebt sie ihre Projekte als Bürgermeisterin hervor: „Wir haben sehr viel erreicht, ob es der Drogeriemarkt ist, die vielen Baugebiete oder 1,5 Millionen Euro Investitionen in den Straßenbau gesteckt haben“, sagt sie.

Petra Wagner bekommt Applaus über ihre Haltung zum Thema Verkehr

Nachdem Wagner begonnen hat, ihre Ziele aufzuzählen, hört sie kaum mehr auf – sie hat viel vor. Für die Nachhaltigkeit will sie sich in Oettingen einsetzen, für Wohnraum in der Stadt und den Ortsteilen. Sie strebt „maßvolle Nachverdichtung“ an, will Gewerbeflächen schaffen und Unternehmen ansiedeln. Genügend Kindergartenplätze müsse es geben, die Spielplätze wolle sie in Ordnung halten. Die Stadt müsse ihr Möglichstes tun, um ihren Jugendlichen gute Schulbildung und Ausbildungsplätze zu bieten. Viel Applaus erhält sie, als sie über den Verkehr spricht: „Ich kann verstehen, dass Menschen emotional sind, wenn sie jeden Tag unter der Verkehrsbelastung leiden.“

Am Ende der Diskussion sagt sie: „Für mich ist es jetzt wichtig, meine Heimat zu erhalten, zu gestalten und der Zukunft eine Heimat zu geben.“ In den kommenden sechs Jahren, wolle sie weiterarbeiten wie bisher: „weiblich, politisch, erfolgreich“.

