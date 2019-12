CSU und FWG nominieren Petra Wagner

Plus Die Amtsinhaberin will unter anderem bezahlbaren Wohnraum in Oettingen schaffen. Mit welchen Begriffen sie ihr Handeln im Amt beschreibt.

Petra Wagner ist am Sonntagabend vom CSU-Ortsverband und der Freien Wahlgemeinschaft Oettingen (FWG) erneut als Bürgermeisterkandidatin für die Kommunalwahlen nominiert worden. Die 34 Mitglieder beider Gruppierungen votierten zu 100 Prozent für die 53-jährige Amtsinhaberin. An dem Abend wurden auch die 20 Stadtratsbewerber von CSU und FWG bestimmt.

Ortsvorsitzender Markus Eisenbarth lobte einleitend die Bürgermeisterin für ihre gute Arbeit, die sie in der zu Ende gehenden Wahlperiode für Oettingen geleistet habe. „Du hast die Stadt zusammen mit dem Stadtrat nach vorne gebracht und Weichen für die Zukunft gestellt.“ Mit ihrem ausgleichenden und freundlichen Wesen habe sie viele Sympathien bei der Bevölkerung gewonnen. Auch im Stadtrat sei es ihr ein Anliegen gewesen, bei Sachentscheidungen jeweils einen parteiübergreifenden Konsens zu erreichen, wenngleich dies aufgrund unterschiedlicher Interessen nicht immer habe gelingen können, sagte Eisenbarth.

Wagner will die Ideen der Menschen für die Zukunft mitaufnehmen

In ihrer rund 20-minütigen Bewerbungsrede stellte Wagner nach einem ausführlichen Rückblick auf die vergangenen sechs Jahre ihre Perspektiven für eine weitere Amtszeit in den Mittelpunkt. Sie machte deutlich, dass sie auch in einer weiteren Amtszeit ihr Ohr nahe an den Menschen haben und deren Überlegungen, Gedanken und Ideen für die Entwicklung der Stadt gerne aufnehmen und in die politischen Gremien tragen werde.

„Erhalten, Vorausschauen, Gestalten“ – diese drei Begriffe würden ihr Handeln im Bürgermeisteramt beschreiben, das für sie nicht nur zum Beruf, sondern mittlerweile zur Berufung geworden sei. In den nächsten Wochen wolle sie zusammen mit den Stadtratsbewerbern ein detailliertes „Zukunftsprogramm 2020 bis 2026“ für Oettingen ausarbeiten und mit diesem Programm auf Wahlkampftour gehen.

Inhaltliche Schwerpunkte des Programms werden laut Wagner unter anderem die Themen Wohnen, Leben, Arbeiten, Kinderbetreuung, Innerortsentwicklung, Klima- und Umweltschutz und der Erhalt der medizinischen Grundversorgung sein. Viel Wert lege sie zudem auf eine Nachverdichtung der Stadt sowie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, sagte Wagner und verwies auf die geplanten neuen Sozialwohnungen, die in naher Zukunft am Weißen Kreuz entstehen sollen. Ebenso wichtig sei es ihr, den Einzelhandel zu stärken, damit die Bürger innerhalb der Stadt ihren täglichen Bedarf einkaufen können. Als neues Projekt auf ihrer Agenda nannte Wagner eine nachhaltige Nutzung des im Volksmund als „Schmied-Lutz-Anwesen“ bezeichneten Areals zwischen dem Königstor und dem Gasthaus Goldene Gans. „Diesen Bereich will ich als Arbeits-, Wohn- und Lebensraum entwickeln.“

Im Bereich Mobilfunk sieht Wagner großen Nachholfbedarf

Im Verkehrsbereich schwebt Petra Wagner der Bau eines Radweges nach Niederhofen vor. Ebenso will sie die Bürger vom zunehmenden Durchgangsverkehr entlasten und an der einen oder anderen Stelle Geschwindigkeitsanpassungen erreichen. Auch eine Westumgehung Oettingens werde sie nicht gänzlich ad acta legen. Im Bereich der Breitbandversorgung und des Mobilfunks sieht Wagner mitunter großen Nachholbedarf. „Ich will ein flächendeckendes Handynetz im Stadtgebiet und keine weißen Flecken mehr in Niederhofen und Erlbach“, sagte sie. Gleiches gelte für die Breitbandversorgung, die in der Stadt und allen Stadtteilen gleichwertig sein müsse.

Als das herausforderndste Projekt bezeichnete Wagner jedoch die Sanierung des Hotels Krone, das sie zu einer „Schatzkiste“ entwickeln wolle. Daran gelte es mit Augenmaß zu arbeiten und das Gesamtkonzept Schritt für Schritt umzusetzen.