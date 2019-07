vor 18 Min.

Campen in Nördlingen: Zwischen Schiene und Straße

Der Wohnmobilstellplatz liegt in Nördlingen nahe der Stadt – aber auch zwischen der Bahnstrecke und einer Straße. Andere Plätze im Landkreis liegen näher an der Natur. Doch die Lage stört einige Camper kaum.

Plus Der Stellplatz für Wohnmobile und -wagen liegt in Nördlingen an der Bahnstrecke. Andere Plätze liegen näher an der Natur. Doch die Camper scheint das nicht zu stören.

Auf dem Stellplatz für Wohnmobile in Nördlingen gibt es unterhalb der Zugschienen einen kleinen Streifen Grünfläche, an dem die Camper ihre Gefährte parken können. Wer dort keinen Platz findet, parkt wie Udo Schmidt in der Mitte des Stellplatzes, Wohnmobil reiht sich an Wohnmobil. Auch ohne Grünfläche hat Schmidt es sich gemütlich gemacht, sitzt in einem Stuhl vor seinem Gefährt. „Der Platz hier ist wunderbar“, sagt er.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Der Stellplatz in Nördlingen liegt zwischen Zugschienen und einer Straße. „Über die Lage kann man geteilter Meinung sein. Es ist ein Stell-, kein Campingplatz. Das weiß man vorher“, sagt Schmidt. Seit vier Jahren kommt der 76-Jährige nach Nördlingen, besucht dort Tochter und Enkel. Schmidt erinnert sich an eine Gruppe Camper, die vor einigen Jahren am Stellplatz ankam: „Da hat eine Frau aus dem Fenster gebrüllt: ,Ich stelle mich doch nicht auf einen Parkplatz, ich bin doch nicht verrückt.’“ Friedel sagt, es gebe ein großes Angebot David Wittner, Leiter der Tourist-Information, sagt zum Stellplatz: „Die Lage des Platzes wird gelobt, die Ausstattung ist ausbaufähig.“ Kritikpunkte, die ihm zugetragen werden, seien unter anderem die Lärmbelästigung. Nachts würden Leute manchmal private Rennen auf der Kaiserwiese fahren. Zudem würden manche Fahrer die Route als Abkürzung nehmen, um zum EGM-Center zu fahren. Für einen längeren und komfortablen Aufenthalt sei der Platz weniger geeignet, sagt Wittner. Anja Friedel von der Tourist-Information in Oettingen sieht das Angebot für Wohnmobilisten im Landkreis positiv: „Die Lage ist hier generell gut. Es gibt ein großes Angebot. Camper können auswählen, ob sie eher naturnah wie bei uns in Oettingen stehen möchten oder stadtnah in Nördlingen.“ Zwischen den verschiedenen Plätzen gibt es große Unterschiede Dem Ferienland Donau-Ries zufolge gibt es im Landkreis sieben Stell- und zwei Campingplätze. Katharina von Koblinski, Projektleiterin im Bereich Outdoor, erklärt auf Anfrage, dass sich Letztere meist auf einem abgeschlossenen Gelände befänden und Personal vor Ort wäre. Zudem gebe es mit Einrichtungen wie einem Kiosk und Sanitäranlagen eine bessere Infrastruktur. Über die Plätze im Landkreis sagt von Koblinski: „Die Auswahl an verschiedenen Standorten sowie die Lage der Plätze sind gut für Camper geeignet. Auf Messeteilnahmen wurde uns von vielen Besuchern bestätigt, dass sie diese Auswahl und Variabilität an Campingangeboten im Donau-Ries schätzen.“ Preislich gibt es zwischen den verschiedenen Platzarten große Unterschiede: eine Übernachtung für eine Person im Wohnmobil kostet im Campingpark Wemding zur Hauptsaison 20 Euro, drei Euro pro Tag sind es für den Stellplatz in Nördlingen, in Oettingen ist das Parken kostenlos. Schmidt stört der Verkehr auf dem Platz Jerold und Denise Biddle kommen aus England und sind zum ersten Mal in Deutschland. Nördlingen gefällt ihnen, wie auch der Stellplatz. „Für uns ist der Platz gut, nah an der Stadt“, sagt Jerold Biddle. Seine Frau ergänzt, dass er günstig und die Toiletten gut seien. Nur die Stellfläche für ein Wohnmobil sei schmal. Helmut und Inge Gabriel sind seit 25 Jahren mit ihrem Wohnmobil unterwegs. „Wir sind hier jedes Jahr. Der Preis ist akzeptabel.“ Udo Schmidt stört nur der Verkehr auf dem Platz: „Manche rasen hier durch, aber es spielen Kinder auf dem Platz.“ Zudem würden manche Fahrer ihre Busse stundenlang im Standgas laufen lassen, während Schüler für Einhaltung der Klimaschutzziele streiken. Einen Camping-, nicht nur einen Stellplatz hält er durchaus für erstrebenswert: „Aber das können Sie nicht aus dem Boden stampfen.“ Wittner bestätigt, dass es diesbezüglich Überlegungen gab. „Es ist schwierig, einen geeigneten Platz zu finden, der wäre vielleicht zwischen Schlössle und Bädle.“ Aber das sei Überschwemmungsgebiet. Zudem sei die Stadt nicht im Besitz aller Flächen. Konkrete Planungen gebe es in diese Richtung daher nicht.

Themen Folgen