vor 17 Min.

Christel-DeHaan-Kunstpreis: Hauptpreis geht an Nördlinger Holzschnitzerin

In Nördlingen ist der Christel-DeHaan-Kunstpreis verliehen worden (von links): Laudatorin Ingrid Wörlen, Klara Hiemer, Stefan Seiler, Brigitte Bickelein (in Vertretung für ihren Sohn) und Oberbürgermeister Hermann Faul.

Plus In Nördlingen wird der Christel-DeHaan-Kunstpreis verliehen. Er soll auch das künstlerische Selbstbewusstsein stärken, sagt Laudatorin Ingrid Woerlen.

Von Peter Urban

Im Jahr 1995 rief die gebürtige Nördlingerin Christel DeHaan den nach ihr benannten Sozialpreis in Nördlingen ins Leben. der wird seitdem alle zwei Jahre verliehen wird. 2016 weitete sie ihr Engagement, wie Oberbürgermeister Hermann Faul in seiner Eröffnungsrede berichtete, auf seine Bitte hin „spontan und selbstverständlich“ auch auf den wieder nach ihr benannten Kunstpreis für junge Künstler aus. Zum zweiten Mal wurde der Preis jetzt in der Gewölbehalle des Rathauses verliehen.

DeHaan konnte nicht selbst an der Verleihung teilnehmen Aus gesundheitlichen Gründen konnte DeHaan nicht selbst an der Verleihung teilnehmen, sodass Faul die Veranstaltung einleitete, um dann Ingrid Wörlen das Mikrofon zu übergeben, die in einer freien und launigen Rede die Laudationes im Sinne der Stifterin übernahm. Zunächst erklärte sie die Kriterien, nach denen die Jury die Preisträger auszuwählen hatte: Die Bewerber müssen unter 35 Jahre alt sein und aus Nördlingen und Umgebung stammen. Sie müssen auf bereits Geleistetes verweisen können, an Ausstellungen teilgenommen haben und eine weitere positive Entwicklung erwarten lassen. Somit müssen sie auch die Ernsthaftigkeit ihres künstlerischen Schaffens nachweisen und mittelts einer eigenständigen Bildsprache und Darstellungsweise ihr künstlerisches Potenzial erkennen lassen. Die zahlreichen Originalkunstwerke, die während des Festaktes im Saal zu sehen waren, ließen keine Zweifel daran, dass alle drei Preisträger die Kriterien erfüllten. Den 3. Preis, mit 500 Euro dotiert, erhielt der Oettinger Stefan Seiler für seine „im Wesentlichen starkfarbigen Bilder, meist weißgrundig mit Acrylfarben oder Aquarell. Naturalistisch gemalt, oft mit Tieren, die in ungewöhnlichen Zusammenhängen oder Perspektiven dargestellt sind. Auffallend bei seinen Werken ist immer auch eine witzige, manchmal sarkastische Verbindung von Bild und Titel“. Auch der 2. Preis (1000 Euro) ging an einen Oettinger, Bastian Bickelein, für seine Bildlinie „fallende Menschen“. Die Jury: „Die besonderen Verzerrungen und Körperhaltungen beim Fallen gestaltete er ausschließlich mit Weiß, Schwarz und grauen Acrylfarben. auf fast allen Bildern verzichtet er auf Farben, seine Gestaltungselemente sind Linien, vor allem waagrechte und senkrechte, die den Bildern Struktur geben.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Klara Hiemer erhält Hauptpreis Den Haupt-Preis (2000 Euro) erkannte die Jury der Nördlinger „Bildschnitzerin“ Klara Hiemer zu. Die Absolventin der Holzbildhauerschule in Garmisch, die seit Herbst 2019 Kunstgeschichte in Bamberg studiert, reüssierte „mit ihren Figuren oder auch Figürchen, nicht größer als 40 Zentimeter. Es sind Menschen, teils auch mit körperlichen Besonderheiten oder auch Verfremdungen wie der Mensch mit Fischkopf, die Frau mit einem Buckel oder dem Mann mit einer Tüte auf dem Kopf. Klara versucht bei ihren Figuren durch Körperhaltung und Gesichtsausdruck Emotionen rüberzubringen.“ Das ist ihr, wie auch den anderen beiden Preisträgern, sehr gut gelungen. Ingrid Wörlen weiter: „Alle drei Künstler haben die Auszeichnung mehr als verdient, als eine Geste der Anerkennung und zur Stärkung des künstlerischen Selbstbewusstseins. Aber es ist auch eine Verpflichtung, dieses Talent und die Potenziale nicht unbenutzt brach liegen zu lassen.“

