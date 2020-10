vor 17 Min.

Christina Atalay steht jetzt dem Nördlinger Oberbürgermeister zur Seite

Plus Die gebürtige Nördlingerin freut sich auf die neue Stelle. Sie wechselt aus einer Großstadt ins Ries.

Von Philipp Wehrmann

Christina Atalay unterstützt Oberbürgermeister David Wittner künftig als persönliche Referentin. Hinter ihr liegt ein langer Bewerbungsprozess mit drei Terminen in Nördlingen – und davor entspann sich sogar eine politische Diskussion um den Posten.

Die Referentin soll den Oberbürgermeister bei der Erfüllung seiner vielfältigen Tätigkeiten unterstützen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit leiten und koordinieren, die Auftritte der Stadt im Internet und in den sozialen Medien weiterentwickeln, Publikationen der Stadt, Redemanuskripte sowie Grußworte verfassen, Sitzungen vor- und nachbereiten und repräsentative Veranstaltungen organisieren.

Ein Bürger hatte die neu geschaffene Position mit Blick auf die finanzielle Situation durch die Corona-Krise kritisiert. Oberbürgermeister David Wittner entgegnete damals gegenüber unserer Redaktion, es handle sich nicht um eine neue Stelle, sondern eine Verschiebung innerhalb der Verwaltung. Aus dem Stadtrat hieß es, man werde den Vorgang genau beobachten. Offenbar war das Gremium zufrieden mit der Auswahl. Christina Atalay tritt am 1. November ihre Stelle im Nördlinger Rathaus an.

Christina Atalay wurde in Nördlingen geboren

Die 32-Jährige wurde in Nördlingen geboren und ist im Ries aufgewachsen. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Sie studierte Politikwissenschaften und Öffentliches Recht an der Universität Heidelberg im Bachelor und Master. Anschließend erwarb sie einen Magister in Verwaltungswissenschaften an der Universität Speyer, die als Kaderschmiede des öffentlichen Dienstes gilt. Ab 2012 arbeitete sie in verschiedenen Funktionen bei der Stadt Mannheim. Zwischenzeitlich leitete sie vier Jahre das Wahlkreisbüro eines Europaabgeordneten. Später war sie persönliche Referentin eines Geschäftsführers einer Arbeitsagentur mit 400 Mitarbeitern, dann Leiterin des Sachgebiets Soziales bei der Stadt Mannheim, wo sie in den vergangenen sieben Jahren wohnte.

„Ich habe mich sehr gefreut, dass in meiner Geburtsstadt eine Stelle ausgeschrieben war, die beides hat, was mir Spaß macht: die persönliche Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Öffentlichkeitsarbeit“, sagte sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die OB-Referentin

Sie freue sich darauf, mit den Mitarbeitern aller Bereiche in der Verwaltung zusammenzuarbeiten. In Mannheim habe sie hauptsächlich mit ihrem Sachgebiet zu tun gehabt. „Übersichtlichkeit hat auch ihre Vorteile.“ Ihr gefalle an Nördlingen, dass die Stadt ihren Einwohnern im Vergleich mit ähnlich großen Städten eine äußerst hohe Lebensqualität biete.

Endes des Monats zieht Atalay mit ihrer Familie nach Nördlingen und beginnt am 1. November ihre Arbeit im Rathaus.

