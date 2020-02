Christoph Schmid will Alerheimer Bürgermeister bleiben

Plus Christoph Schmid möchte seine Amtszeit als Alerheimer Bürgermeister verlängern. Welche Ziele er für die Gemeinde hat und warum er 2021 wieder kandidiert.

Bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2014 wurde Alerheims Bürgermeister Christoph Schmid mit einem eindeutigen Ergebnis von 97,4 % zum zweiten Mal gewählt. Dieses Jahr tritt er erneut an und möchte seine dritte Periode bestreiten. „Fertig ist man nie“, meint er.

Bei seinem ersten Amtsantritt 2008 kam Christoph Schmid als „Fremdeinsteiger“, wie er sagt. Zuvor war er nicht im Gemeinderat, aber bereits Mitglied bei der SPD. Er studierte nach seinem Abitur „Internationale Politikwissenschaften“, wobei er zunächst Richtung Journalismus gehen wollte. „Ich merkte aber, dass ich meine Meinung klar äußern möchte. Das ist bei sachlichen Berichterstattungen ungünstig“, begründet er die Umorientierung.

Christoph Schmid will erneut für den Bundestag kandidieren

Parallel zu seiner Wiederwahl vor sechs Jahren wurde er zum neuen SPD-Unterbezirkschef für den Landkreis gewählt. 2017 kandidierte der gebürtige Alerheimer für den Bundestag. Heuer wird er sich wieder um einen Listenplatz für die Wahl 2021 bemühen. „Natürlich ist das mein Traum, aber ich wäre auch in Alerheim weiterhin glücklich“, sagt der 43-Jährige. Er habe keinen Beruf länger ausgeübt als den des Bürgermeisters. „Der Reiz daran ist definitiv die gestalterische Freiheit, meine eigenen Impulse weiterzugeben. Ich habe für die nächsten sechs Jahre viele Ideen und die entsprechende Kraft, das Amt zu vertreten.“

Viele Projekte seien abzuschließen, andere stünden noch an. Aktuell stünden Kanalsanierungen und Dorferneuerungen auf der Agenda. „Bühl haben wir abgeschlossen, Wörnitzostheim wird momentan erneuert. Jetzt stehen noch Alerheim und Rudelstetten an.“ Weitere Neuerschließungen für Bürger als auch Firmen seien notwendig. Für das neue Gewerbegebiet werde der Trainingsplatz des Sportvereins umverlegt. Auch die Nachbarschaftshilfe der Gemeinden Alerheim, Deiningen und Wechingen, die zunächst als Pilotprojekt galt, müsse weiter vertieft werden.

Schmid will seniorengerechtes Wohnen und Kinderbetreuung angehen

Christoph Schmid hält viel von Kooperationen: „In Zusammenarbeit mit anderen Kommunen kann man in vielen Gebieten mehr bewirken und bessere Lösungen finden.“ Das beste Beispiel sei der angehende gemeinsame Bauhof mit Wechingen. Doch auch innerhalb der Gemeinde wolle der Bürgermeister neue Themen ansprechen. Seniorengerechtes Wohnen und Kinderbetreuung seien Bereiche, die in den nächsten Jahren angegangen werden müssen. „Bisher gibt es für die Grundschüler einen Hort, bei dem die Betreuungszeiten nach der Schule individuell gebucht werden können. Bezüglich einer Ganztagsschule gibt es aber auf jeden Fall Diskussionsbedarf.“

In seiner Freizeit joggt der Bürgermeister und trainiert hin und wieder für einen Marathon. „Sonntags sieht man mich aber auch mal am Spielfeldrand stehen.“ Er ist Vater von zwei Mädchen im Alter von sieben und neun Jahren. Gemeinsam mit seiner Frau habe er sich seine Familie im Laufe der Jahre „um den Beruf Bürgermeister gestrickt“, sagt er schmunzelnd. In seiner Gemeinde möchte der nominierte Bürgermeisterkandidat in den nächsten Jahren weiterhin viel bewegen, denn er ist der Meinung: „Wer etwas verändern will, muss seinen Hut auch in den Ring werfen.“

Mehr zur Gemeinde Alerheim lesen Sie hier:

Gemeinderat verlegt Trainingsplatz der SG Alerheim

Alerheim: Nicht nur eine neue Straße

Alerheim: Bürgermeister Christoph Schmid erneut nominiert