vor 32 Min.

Christusfigur am Oettinger Friedhof trägt ab sofort einen kleinen Schatz in sich

Im Zuge der Neugestaltung des Friedhofes wird derzeit auch die gusseiserne Christusfigur des Oettinger Friedhofs restauriert. Außerdem befinden sich ab sofort Zeitkapslen in ihr.

Im Zuge der Neugestaltung des Friedhofes wird derzeit auch die gusseiserne Christusfigur des Oettinger Friedhofs restauriert. Das Alter von Kreuz und Figur könne nicht genau bestimmt werden, sagt Dr. Petra Ostenrieder vom Heimatmuseum. Sie vermutet, dass das Kruzifix die „Grundausstattung“ des Friedhofs gewesen und mit Anlage des neuen Friedhofs um 1869 angeschafft worden sei. Man gehe davon aus, dass die Figur rund 150 Jahre alt ist.

Auf die Idee, eine Zeitkapsel in die Christusfigur zu legen, kam der Restaurator und Vergolder Thomas John aus Oettingen. Er hat beim Restaurieren der Christusfigur die Öffnung im Rücken entdeckt.

Zeitkapseln in Oettinger Christusfigur: Erinnerungen für die nächste Generation

Bei einem kleinen Pressetermin im Bauhof haben nun Bürgermeister Thomas Heydecker und Michelle Grieb vom Stadtbauamt zwei kupferne Zeitkapseln befüllt und in den Rücken der Christusfigur eingebracht. In eine Kapsel wurde die Ausgabe der Rieser Nachrichten vom 4. Februar 2021 eingelegt, in die zweite legte Michelle Grieb Münzen, eine Information über die aktuelle Neugestaltung des Friedhofs sowie ein Rundschreiben des Bayerischen Gemeindetags, mit Informationen zu Bestattungen in Pandemie-Zeiten und einen Mundschutz ein.

In einer kurzen Ansprache brachte Bürgermeister Thomas Heydecker seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Friedhof nicht nur ein Ort der Trauer, sondern mit dem neu restaurierten Kreuz auch wieder ein Ort der Begegnung sein wird.

Wann die Kapseln wieder aus der Figur herausgenommen und geöffnet werden, könne heute noch nicht vorhergesagt werden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Meist werden diese Zeitkapseln „vergessen“. Irgendwann, wenn das Kreuz und die Christusfigur wieder restauriert werden, wird die nachfolgende Generation auf diese Kapseln stoßen und dann – hoffentlich amüsiert – die Informationen über das Verhalten auf Friedhöfen in Pandemiezeiten sowie die anderen Beigaben entdecken.

So läuft die Restaurierung des Oettinger Friedhofskreuzes ab

Sobald es wetterbedingt möglich ist, wird das Eisenkreuz am Friedhofsmittelpunkt sandgestrahlt. Da die Eisenträger fest einbetoniert sind, muss diese Arbeit an Ort und Stelle getätigt werden. Zwischenzeitlich wird die Dreifach-Grundierung auf den Gusskörper der Christusfigur aufgebracht. Wenn diese gut getrocknet ist, wird der Vergolder Thomas John Blattgold auf die gesamte Figur aufbringen.

Die barrierefreie Gestaltung des Vorplatzes der Leichenhalle ist soweit abgeschlossen. Das Geländer ist derzeit in Arbeit und wird demnächst montiert. Dann soll der Platz zwischen der Leichenhalle und dem Friedhofswärterhaus bis hinauf zum Christuskreuz gepflastert werden. Hierbei wird dasselbe Pflaster verlegt, das auch in der Schützenstraße verwendet worden ist.

Zwischen den Gräberfeldern werden nach und nach die Kieswege ausgebaut. Fertiggestellt ist der Hauptweg im oberen Teil des Friedhofs zwischen Heiland und Backsteinmauer. Diese Arbeiten können nur durchgeführt werden, wenn das Wetter mitspielt. Wenn alles reibungslos verläuft, soll an Ostern das Kreuz mit restaurierter und neu vergoldeter Christusfigur im neuen Glanz erstrahlen. (pm)

