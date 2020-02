18:00 Uhr

Circus Alaska gastiert in Löpsingen

Artisten, Alpakas und eine Schlangenshow im Nördlinger Stadtteil.

Die Rieser sind es eigentlich gewohnt, dass Circus-Gastspiele auf der Nördlinger Kaiserwiese stattfinden. Anders verhält es sich beim aktuellen Besuch des Circus Alaska. Er baut sein großes beheiztes Circuszelt in Löpsingen in der Bachstraße auf und lädt ab Donnerstag zu vier Vorstellungen ein.

Pressesprecherin Natascha Köllner besuchte mit Chantalle Frank und ihrer Tigerpython Klara die Redaktion der Rieser Nachrichten, um auf das Circus-Gastspiel hinzuweisen. Neben einer aufregenden Schlangenshow erwartet die Besucher nämlich ein bunt gemischtes Programm für die ganze Familie mit über fünfzig Tieren (beispielsweise Kamele, Alpakas, Dromedare, Pferde) und Artisten, teilt die Sprecherin mit.

Die nächsten beiden Tage heißt es in Löpsingen „Manege frei“

Die Vorstellungen „zu familienfreundlichen Eintrittspreisen“ so Köllner, beginnen am Donnerstag und Freitag jeweils um 16.30 Uhr in Löpsingen, Bachstraße 14. Bei beiden Vorstellungen zahlen die Erwachsenen Kindereintrittspreise. Am Samstag startet das Programm um 15 Uhr und am Sonntag geht es bereits um 11 Uhr los.

An vielen Stellen in Nördlingen liegen Ermäßigungsgutscheine aus, heißt es weiter. Karten können unter Telefon 0163/6119941 reserviert werden. (ril)